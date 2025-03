video suggerito

Cosa c'è nel kit di sopravvivenza dell'Europa in caso di guerra o catastrofi: come resistere fino a 72 ore Il kit di sopravvivenza dell'Europa che Bruxelles ha consigliato ai propri stati membri fa parte della Strategia di preparazione dell'UE in caso di guerre, emergenze o catastrofi. Cibo, coltellino svizzero e power bank sono alcuni degli oggetti consigliati in un video per resistere 72 ore.

A cura di Antonio Palma

Arriva il kit di sopravvivenza dell'Europa in caso di guerra o catastrofi: un equipaggiamento che al momento è solo un'idea pensata per far resistere i cittadini almeno 72 ore in caso di crisi e che Bruxelles ha consigliato ai propri stati membri come uno dei punti della strategia dell'Ue per la preparazione alle emergenze. La nuova strategia è stata presentata ai cittadini con un video ironico apparso sui social dell’Unione, in cui la commissaria per la Gestione delle crisi Hadja Lahbib mostra il “kit di sopravvivenza” che ogni cittadino dovrebbe sempre avere con sé per resistere 72 ore nel quale troviamo tra le altre cose medicine, batterie e cibo.

Coltellino svizzero, acqua e medicinali: cosa c'è nel kit di sopravvivenza dell'Europa

Nel video Lahbib mostra il contenuto di un possibile kit di sopravvivenza nella sua borsa elencando tra le altre cose documenti di identità in una custodia impermeabile, acqua, una torcia, occhiali da vista, un coltellino svizzero e accendino ma anche medicine e cibo in scatola. "Ovviamente dei contanti, perché nel bel mezzo di una crisi la tua carta di credito può essere solo un pezzo di plastica", ha aggiunto la commissaria. Dalla sua borsa anche una power bank per il cellulare e un radio portatile. In realtà le strategie Ue verranno sviluppate con linee guida ai Paesi da qui al 2027 in 63 punti e le indicazioni sui kit per le prime 72 ore di crisi arriveranno nel 2026.

Perché è stato annunciato il piano di emergenze dell'Ue in caso di guerra o catastrofi

"L'Unione europea si trova ad affrontare crisi e sfide sempre più complesse che non possono essere ignorate. Dalle crescenti tensioni e conflitti geopolitici, alle minacce ibride e alla cibersicurezza, alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze straniere, ai cambiamenti climatici e all'aumento delle catastrofi naturali, l'UE deve essere pronta a proteggere i suoi cittadini e le funzioni sociali fondamentali che sono fondamentali per la democrazia e la vita quotidiana" così l'Ue ha presentato la necessità di un piano di emergenze dell'Ue in caso di guerra o catastrofi.

Quali sono le emergenze indicate nel piano dell'Europa

Il piano di emergenze dell'Ue è una strategia in materia di preparazione per prevenire e reagire alle minacce e alle crisi emergenti. Le crisi indicate sono sia quelle derivanti da tensioni e conflitti geopolitici, sia quelle legate alle minacce ibride e alla cibersicurezza, sia quelle naturali dovute ai cambiamenti climatici e all'aumento delle catastrofi naturali. "I nostri Stati membri e le nostre imprese hanno bisogno degli strumenti giusti per agire sia per prevenire le crisi che per reagire rapidamente quando si verifica una catastrofe. Le famiglie che vivono in zone alluvionali dovrebbero sapere cosa fare quando le acque salgono. I sistemi di allarme rapido possono impedire alle regioni colpite dagli incendi di perdere tempo prezioso" ha spiegato von der Leyen.

Il video di presentazione della strategia di preparazione dell'Europa

"Pronti a tutto. Questo deve essere il nostro nuovo stile di vita europeo. Il nostro motto" così la commissaria per la Gestione delle crisi Hadja Lahbib ha presentato online sui social il video di presentazione della strategia di preparazione dell'Europa. "Dobbiamo pensare in modo diverso perché le minacce sono diverse, dobbiamo pensare in grande perché anche le minacce sono più grandi", ha detto la commissaria. Serve "nuova mentalità di preparazione", ha sottolineato invece la vice presidente esecutiva Roxana Minzatu: tutti devono saper "cosa fare in qualsiasi emergenza, indipendentemente dalla sua natura", serve agilità degli Stati Ue "per aumentare l'efficienza, risparmiare tempo e salvare vite".