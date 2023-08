Taranto, passante sente piangere: trovato neonato in una busta vicino ad un bidone dei rifiuti Il bimbo, nato da poche ore, è stato portato d’urgenza in ospedale con una ambulanza ed è stato affidato alle cure dei medici. Sta bene. A trovarlo è stata una che aveva portato fuori il cane.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un neonato di pochissime ore è stato ritrovato questa mattina intorno alle 7 a Taranto, vicino ad un cassonetto dei rifiuti in pieno centro, via Pisanelli angolo via Principe Amedeo. A notare il piccolino è stata una donna che stava portando a spasso il cane. Ha immediatamente lanciato l'allarme.

Sul posto è giunta la Polizia e una ambulanza del 118. Il bimbo, che era in una busta di plastica, è stato condotto d'urgenza in ospedale con una ambulanza ed è stato affidato alle cure dei medici. Il bimbo è ora in osservazione, ma sarebbe comunque in buone condizioni.

Secondo quanto ricostruito, l'allarme è stato lanciato questa mattina: passando vicino al bidone, la donna ha sentito dei vagiti: il piccolo era in una busta di colore verde. La donna ha subito chiamato gli agenti che sono arrivati sul posto.

Attualmente il neonato è in osservazione al Santissima Annunziata di Taranto – peraltro poco distante dal luogo del ritrovamento – e anche fonti sanitarie confermano le buone condizioni del piccolo. Sta bene, il colorito è roseo, ed era stato dato alla luce poche ore prima del ritrovamento.

Le forze dell'ordine stanno ora visionando le immagini della videosorveglianza nell'area tra le vie Pisanelli e Principe Amedeo al fine di ricavare possibili elementi utili all'identificazione di chi ha lasciato lì il piccolo.