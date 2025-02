Svita la porta ed entra in cabina elettrica, uomo muore folgorato da una scarica a Prato

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un uomo di 40 anni è morto nel pomeriggio di oggi all'ospedale di Pisa, nel centro grandi ustioni, dove era ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre tentava di entrate in una grande cabina elettrica a Prato. L’episodio nel pomeriggio di ieri, domenica 16 febbraio, in via Cava a Prato dove l’allarme è scattato quando la potente scarica elettrica ha colpito l’uomo mandando in blackout l’intera zona.

Il quarantenne era stato soccorso dai sanitari del 118 accorsi sul posto sia con l'ambulanza che con l’elicottero. Vista la gravità delle ferite, è stato portato con l’elisoccorso regionale Pegaso in codice rosso di massima urgenza all'ospedale Cisanello di Pis. Su quanto accaduto intanto è stata avviata una inchiesta per accertare i fatti.

Da una prima ricostruzione, l’allarme è partito intorno alle 17 quando l’uomo è stato folgorato da una scarica elettrica ad alto voltaggio dopo aver iniziato a svitare viti e bulloni della porta della grossa cabina elettrica E-distribuzione per poter accedere all'interno. Al momento non è stato accertato il motivo per cui l’uomo si sia introdotto nella cabina anche se da una prima ipotesi si pensa che il ferito stesse tentando un furto di rame nella cabina pensando che fosse una struttura in disuso.

Sul luogo dell’accaduto anche i vigili del fuoco e i tecnici Enel per il ripristino dell’elettricità in zona. La folgorazione infatti ha provocato un blackout che ha coinvolto circa 1.200 utenze tra abitazioni e aziende. La cabina dove è avvenuto il fatto è stata posta sotto sequestro per le verifiche del caso ed E-distribuzione ha dovuto portare un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni per fornire l'alimentazione. Solo alle 22 sono state rialimentate tutte le utenze coinvolte.