“Svenuti all’improvviso, pensavamo a colpo di calore”: il racconto delle vittime del tonno tossico Il racconto di una delle famiglie vittime del tonno tossico che alcune società pugliesi mettevano in vendita con la complicità di un laboratorio di analisi campano e che ha portato nei giorni scorsi all’esecuzione di 18 misure cautelari.

A cura di Antonio Palma

“Io e i miei bimbi siamo svenuti in casa e se fosse successo a cena, saremmo morti” ne è convinto Danilo Fanizzi, una delle vittime, con la sua famiglia, del tonno tossico che alcune società pugliesi mettevano in vendita con la complicità di un laboratorio di analisi campano e che ha portato nei giorni scorsi all’esecuzione di 18 misure cautelari di cui 5 in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata all’adulterazione di sostanze alimentari, frode in commercio e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Le indagini, condotte dalla Procura di Trani, erano partite nel giugno 2021 proprio a seguito del caso della famiglia di Pezze di Greco, nel comune di Fasano, in provincia di Brindisi. Come racconta il Quotidiano di Puglia, quell’inizio di estate di due anni fa la famiglia infatti aveva deciso di pranzare con del tonno pinna gialla che aveva comprato nella solita pescheria di paese dove si riforniva sempre, senza sospettare minimamente che di lì a poco quel pesce li avrebbe portati tutti in ospedale.

Del resto quel pesce era ancora imbustato ed era stato aperto davanti i loro occhi e inoltre era stato cucinato e non mangiato crudo. “Notai della schiuma strana mentre lo cuocevo. Non mi era mai capitato ma pensai che potesse essere normale” ha racconta Fanizzi al quotidiano. Poco dopo però tutti hanno sentito un sapore strano e addirittura il più piccolo di casa si è sentito male di stomaco. La famiglia credeva fosse un colpo di calore, tutti hanno smesso di mangiare e hanno deciso di andare a riposare.

“Dopo un po’ io ho deciso di raggiungere mia moglie ma nel salire le scale la vista mi si è annebbiata e sono crollato. Allora mia moglie ha chiamato il 118 anche perché eravamo in piena emergenza Covid e avevamo paura che fosse accaduto qualcosa di grave. Appena hanno svegliato il piccolo, questi è collassato” ha raccontato l’ingegnare pugliese. Accompagnati in ospedale, sono stati subito trattarti con cure specifiche dopo che i medici hanno capito che si trattava di avvelenamento.

“Se invece che a pranzo avessimo consumato il tonno a cena non so se ora sarei qui a raccontare quanto accaduto. Saremmo passati dal sonno alla morte senza che ce ne accorgessimo” ha spiegato l’uomo, concludendo: “I bambini ne hanno risentito anche fisicamente in quanto l’avvelenamento ha fatto calare loro le difese immunitarie e nelle settimane successive sono sorti problemi di altri tipi A distanza di due anni siamo ancora in cura psicologica”.

Secondo l'accusa, gli indagati riempivano il tonno di nitriti e nitrati, sostanze tossiche per l'essere umano, al fine di migliorarne l'aspetto e il colore. Un comportamento che ha portato decine di persone in ospedale per intossicazione in tutto il territorio italiano. Gli indagati, inoltre, avrebbero occultato sistematicamente le analisi effettuate dal laboratorio connivente, oppure falsificavano i risultati delle analisi effettuate da laboratori esterni, che attestavano la pericolosità del prodotto.