Suv fuori controllo finisce nello stabilimento balneare, danni e paura: “Poteva essere una strage” L’incidente oggi in una nota struttura di Forte dei Marmi, ai bagni Piero. La donna alla guida dell’auto finita nello stabilimento balneare lievemente ferita.

A cura di Susanna Picone

Grande spavento oggi in uno degli stabilimenti più famosi di Forte dei Marmi, in Versilia. Un Suv fuori controllo è finito nello stabilimento balneare "bagni Piero" provocando ingenti danni. L’auto – si tratta di una Range Rover con targa svizzera – è arrivata a tutta velocità secondo le prime informazioni e ha travolto il gazebo del ristorante, auto e tavolini.

In quel momento – era più o meno ora di pranzo – nello stabilimento balneare c’erano molte persone ma fortunatamente nessuno è stato travolto dal veicolo. L’unica persona rimasta ferita è la donna alla guida del Suv, non avrebbe comunque riportato ferite gravi.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’automobilista avrebbe schiacciato l'acceleratore invece del freno e tanto è bastato a farle perdere il controllo del mezzo entrato letteralmente dentro lo stabilimento balneare di Forte dei Marmi. La donna ha poi interrotto la sua corsa solo tra ombrelloni e lettini sulla spiaggia ma nel tragitto ha travolto la zona delle cabine e anche una tettoia.

I maggiori danni – come si vede dalle foto dell’incidente – si registrano nella zona delle cabine e per una tettoia. “Ha tirato già tutto con la macchina, per fortuna non c’era nessuno sotto altrimenti erano tutti morti, ha sfasciato tutto”, le parole di quanti in quel momento si trovavano nella struttura della Versilia secondo cui "poteva essere una strage". "È partita da qua con l’acceleratore, sembrava che non avesse più frenato. Una cosa tremenda", ripete una testimone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'intera zona è stata transennata. Ci sarà adesso da capire l'esatta dinamica dell'incidente.