Supermercati aperti a Natale 2024, quali saranno attivi il 24, 25 e 26 dicembre: l'elenco completo Dalla Coop all'Esselunga passando per Carrefour e Lidl: la lista dei supermercati che hanno deciso di tenere le sedi aperte per i consumatori anche nei giorni delle festività (e in quali fasce orarie) il 24, 25 e 26 dicembre,

A cura di Biagio Chiariello

Natale è ormai vicinissimo e, tra la corsa agli ultimi regali e la spesa per preparare i pranzi e le cene delle festività, può succedere di dimenticare qualcosa all'ultimo momento. Al tal proposito, è consigliabile controllare gli orari di apertura dei supermercati, che possono variare significativamente durante queste festività.

Va per altro ricordato che l'Usb (Unione Sindacale di Base) ha proclamato uno sciopero nel settore del commercio per le giornate del 24 e 31 dicembre 2024. L'astensione dal lavoro è stata indetta per protestare contro salari considerati insufficienti rispetto al costo della vita e per il "mancato riconoscimento del riposo festivo".

Quali supermercati restano aperti a Natale in Italia

Il giorno della Vigilia ci sono alcuni supermercati che scelgono di restare aperti per permettere ai clienti di effettuare gli acquisti dell’ultimo minuto, mentre altri preferiscono chiudere completamente il giorno di Natale. A Santo Stefano, invece, le scelte variano: molte catene optano per aperture con orari ridotti.

Ma vediamo nel dettaglio, punto vendita per punto vendita (in ordine alfabetico):

Aldi – La catena di origine tedesca permetterà ai propri dipendenti di trascorrere il Natale a casa. Di conseguenza, i punti vendita resteranno aperti il 24 dicembre con orario regolare, mentre il 25 dicembre saranno completamente chiusi. Il 26 dicembre, invece, i supermercati riapriranno seguendo l’orario domenicale, generalmente dalle 8:30 alle 20:30.

– La catena di origine tedesca permetterà ai propri dipendenti di trascorrere il Natale a casa. Di conseguenza, i punti vendita resteranno aperti il 24 dicembre con orario regolare, mentre il 25 dicembre saranno completamente chiusi. Il 26 dicembre, invece, i supermercati riapriranno seguendo l’orario domenicale, generalmente dalle 8:30 alle 20:30. Bennet – La maggior parte dei supermercati Bennet resterà chiusa sia il giorno di Natale sia quello di Santo Stefano. Si consiglia comunque di controllare il sito ufficiale o di utilizzare l’app ‘Bennet spesa online' per verificare gli orari aggiornati del punto vendita più vicino.

– La maggior parte dei supermercati Bennet resterà chiusa sia il giorno di Natale sia quello di Santo Stefano. Si consiglia comunque di controllare il sito ufficiale o di utilizzare l’app ‘Bennet spesa online' per verificare gli orari aggiornati del punto vendita più vicino. Carrefour – I supermercati Carrefour adottano una politica di orari più flessibile rispetto ad altre catene, con aperture che variano a seconda della regione e della città. Per questo motivo, è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale per verificare gli orari specifici. In generale, i punti vendita Carrefour saranno aperti il 24 dicembre, mentre il 25 e il 26 dicembre molti negozi resteranno chiusi.

– I supermercati Carrefour adottano una politica di orari più flessibile rispetto ad altre catene, con aperture che variano a seconda della regione e della città. Per questo motivo, è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale per verificare gli orari specifici. In generale, i punti vendita Carrefour saranno aperti il 24 dicembre, mentre il 25 e il 26 dicembre molti negozi resteranno chiusi. Conad – Per soddisfare le esigenze dei clienti, molti punti vendita Conad saranno aperti il 25 e il 26 dicembre 2024. La mappa dei negozi aperti è disponibile sul sito ufficiale della catena.

– Per soddisfare le esigenze dei clienti, molti punti vendita Conad saranno aperti il 25 e il 26 dicembre 2024. La mappa dei negozi aperti è disponibile sul sito ufficiale della catena. Coop – Anche la nota catena di cooperative prevede l’apertura solo il 24 dicembre, ma con orari ridotti, solitamente dalle 8:00 alle 19:00. Il 25 e 26 dicembre, invece, i supermercati saranno chiusi, salvo alcune eccezioni per i punti vendita situati nelle stazioni ferroviarie o in aree turistiche, che resteranno aperti con orari speciali.

– Anche la nota catena di cooperative prevede l’apertura solo il 24 dicembre, ma con orari ridotti, solitamente dalle 8:00 alle 19:00. Il 25 e 26 dicembre, invece, i supermercati saranno chiusi, salvo alcune eccezioni per i punti vendita situati nelle stazioni ferroviarie o in aree turistiche, che resteranno aperti con orari speciali. Esselunga – La catena Esselunga chiuderà completamente i suoi punti vendita nei giorni di Natale e Santo Stefano. Il 24 dicembre i supermercati Esselunga rimarranno aperti dalle 7:30 alle 20:00, consentendo ai clienti di fare tranquillamente l'ultima spesa prima della Vigilia.

– La catena Esselunga chiuderà completamente i suoi punti vendita nei giorni di Natale e Santo Stefano. Il 24 dicembre i supermercati Esselunga rimarranno aperti dalle 7:30 alle 20:00, consentendo ai clienti di fare tranquillamente l'ultima spesa prima della Vigilia. Famila – Anche i punti vendita della catena del gruppo Selex resteranno chiusa sia il 25 che il 26 dicembre. Il 24 dicembre i supermercati saranno aperti con orari ridotti, solitamente dalle 8:00 alle 19:00. Per verificare gli orari esatti dei singoli punti vendita, si consiglia di consultare il sito ufficiale.

– Anche i punti vendita della catena del gruppo Selex resteranno chiusa sia il 25 che il 26 dicembre. Il 24 dicembre i supermercati saranno aperti con orari ridotti, solitamente dalle 8:00 alle 19:00. Per verificare gli orari esatti dei singoli punti vendita, si consiglia di consultare il sito ufficiale. Il Gigante – La catena chiuderà i negozi sia a Natale che a Santo Stefano. Tutte le informazioni sugli orari di apertura sono disponibili sul sito ufficiale.

– La catena chiuderà i negozi sia a Natale che a Santo Stefano. Tutte le informazioni sugli orari di apertura sono disponibili sul sito ufficiale. Iper – I supermercati Iper saranno aperti il 24 dicembre con orario ridotto, dalle 8:00 alle 20:00. Rimarranno chiusi il 25 dicembre, mentre il 26 dicembre riprenderanno il consueto orario di apertura, dalle 7:30 alle 21:30.

I supermercati Iper saranno aperti il 24 dicembre con orario ridotto, dalle 8:00 alle 20:00. Rimarranno chiusi il 25 dicembre, mentre il 26 dicembre riprenderanno il consueto orario di apertura, dalle 7:30 alle 21:30. Lidl – I punti vendita della Lidl saranno chiusi il 25 dicembre. Tuttavia, il giorno della Vigilia saranno aperti con orario ridotto. Per il 26 dicembre, gli orari potrebbero variare a seconda della località, quindi è consigliabile consultare il sito ufficiale per verificare gli orari specifici.

– I punti vendita della Lidl saranno chiusi il 25 dicembre. Tuttavia, il giorno della Vigilia saranno aperti con orario ridotto. Per il 26 dicembre, gli orari potrebbero variare a seconda della località, quindi è consigliabile consultare il sito ufficiale per verificare gli orari specifici. MD – I supermercati MD resteranno chiusi sia il 25 che il 26 dicembre. Il 24 dicembre, invece, saranno aperti con orario ridotto, solitamente dalle 8:00 alle 19:00.

– I supermercati MD resteranno chiusi sia il 25 che il 26 dicembre. Il 24 dicembre, invece, saranno aperti con orario ridotto, solitamente dalle 8:00 alle 19:00. Pam – Pam chiuderà i propri negozi il giorno di Natale. La Vigilia di Natale i supermercati saranno aperti dalle 8:00 alle 20:00, mentre il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, seguiranno un orario ridotto dalle 8:00 alle 19:00.

– Pam chiuderà i propri negozi il giorno di Natale. La Vigilia di Natale i supermercati saranno aperti dalle 8:00 alle 20:00, mentre il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, seguiranno un orario ridotto dalle 8:00 alle 19:00. Penny Market – Gli orari di apertura di questa catena possono variare a seconda della località. In generale, il 24 dicembre i punti vendita seguiranno un orario ridotto, mentre il 25 dicembre resteranno chiusi. Per il 26 dicembre, l'apertura dipende dal singolo negozio.

La polemica dei sindacati per i supermercati aperti a Natale

Come detto, il settore del commercio si prepara comunque due giornate di sciopero il 24 e l 31 dicembre 2024 proclamate dall'Unione Sindacale di Base.

"L'astensione ha lo scopo di sottolineare la nostra ferma opposizione alla continua erosione di diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del commercio, a fronte di stipendi che dimostrano sempre più la loro inadeguatezza al costo della vita", si legge in una nota diffusa dal sindacato.

Tra i principali motivi dello sciopero, Usb denuncia il mancato riconoscimento di una retribuzione adeguata per il lavoro durante le festività e il diffuso spregio per il diritto al riposo nei giorni festivi. .

La mobilitazione dovrebbe interessare le ultime ore del turno di lavoro, ma, come precisato dal sindacato, le modalità dello sciopero potranno variare a seconda di città in città.