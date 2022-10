Suocero tenta di uccidere la nuora: 38enne colpita alla schiena con un coltello Un anziano di 83 anni ha tentato di uccidere la nuora, 38enne di origini slovacche, che ora si ritrova ricoverata in ospedale in gravi condizioni: l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

A cura di Gaia Martino

Un uomo di 83 anni ha tentato di uccidere la nuora colpendola alle spalle con un coltello. Ora la donna, 38enne di origini slovacche, si ritrova in gravi condizioni ricoverata in ospedale. È successo a Scandicci, località San Giusto, in provincia di Firenze. I militari dell'Arma sono intervenuti nell'abitazione dove si è svolta la sanguinosa lite dopo aver ricevuto una segnalazione ed hanno trovato l'uomo visibilmente scosso e agitato e la donna ferita. L'anziano è stato arrestato colpevole di tentato omicidio, lei è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Careggi. Dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.

La donna è stata colpita alla schiena dal suocero

La donna è stata colpita dal suocero 83enne, padre del marito quarantenne, alle spalle con un coltello, in seguito sequestrato dal militari dell'Arma intervenuti al momento del fatto accaduto ieri sera, sabato 29 ottobre, intorno alle ore 22. Dopo l'intervento dei carabinieri, i due sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni di Dio per accertamenti. La vittima, madre di un bambino, è stata poi trasferita e ricoverata all'Ospedale Careggi, dove ora si trova in prognosi riservata, per sottoporsi ad un intervento.

L'anziano è stato invece arrestato con l'accusa di omicidio: si trova piantonato dai carabinieri presso la struttura sanitaria dove è stato ricoverato per accertamenti. Avrebbe tentato di uccidere la donna con un coltello a serramanico ma le cause della lite familiare sono ancora sconosciute, in corso di accertamento.