Sul sentiero un cane sta fermo per ore e abbaia, padrona era scivolata nella scarpata: trovata morta L'animale aveva collare e microchip e da quello si è risalito alla proprietaria, una 38enne romagnola che aveva organizzato una escursione proprio nella zona dell'Altar Knotto, in provincia di Vicenza.

A cura di Antonio Palma

Una piccola escursione sol suo amato cane sull’Altopiano di Asiago, nel Vicentino, si è trasformata in tragedia per una donna di 38 anni di Cesena. L'escursionista è precipitata lungo una scarpata nella zona dell'Altar Knotto, in provincia di Vicenza, proprio davanti al suo amato amico quattro zampe, trovando una morte orribile. A far scattare i soccorsi, che però purtroppo si sono rivelati inutili, proprio l'animale che è rimasto a vegliare la donna lungo il sentiero fino a quando alcuni escursionisti di passaggio lo hanno trovato e hanno allertato le autorità.

L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, lunedì 19 agosto, quando alcuni escursionisti si sono imbattuti nel cane, che si è scoperto poi essere di proprietà della vittima, che continuava ad abbaiare agitato senza allontanarsi dal sentiero. L'animale aveva collare e microchip e da quello si è risalito alla proprietaria, una 38enne romagnola. Interpellati dai carabinieri forestali, i familiari della donna hanno detto che non la sentivano da ieri pomeriggio, domenica 18 agosto, a causa del cellulare non raggiungibile.

Si è scoperto così che la donna aveva organizzato proprio una escursione in zona e che la sua auto era ancora parcheggiata sotto il sentiero. A questo punto è scattato il protocollo di ricerca persone, con l'intervento di diversi soccorritori tra volontari e soccorso alpino, che si è concluso con il tragico ritrovamento del corpo senza vita della signora lunedì.

La 38enne era proprio sotto il punto in cui il cane abbaiava, alcune decine di metri più in basso. L'ipotesi è che sia stata vittima di un terribile incidente. La donna potrebbe essere scivolata cadendo nel dirupo già nella giornata di domenica durante l'escursione. Il suo cane è rimasta vegliarla per tutto il tempo senza mai allontanarsi.