Stuprato in casa da un parente a 14 anni, tre arresti per violenza sessuale a Catania Sono tre le persone arrestate per violenza sessuale su minore dopo la denuncia di un 14enne nel Catanese. Gli abusi sarebbero avvenuti in casa anche da parte di un parente.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Abusato da un parente e da altre due persone, costretto a rapporti orali e a palpeggiamenti oltre che ad assistere a rapporti sessuali. È questa la vicenda emersa dalle indagini portate avanti dai carabinieri di Caltagirone dopo la denuncia della vittima: un ragazzo di 14 anni che avrebbe subito le violenza sessuali in più di un'occasione. Abusi che hanno portato all'arresto di tre persone: una donna di 44 anni e due uomini, uno di 41 e un altro di 49 anni. Tra questi ci sarebbe anche un parente della giovanissima vittima

Costretto a sesso orale e ad assistere a rapporti sessuali

A far partire le indagini è stata proprio la denuncia del 14enne che lo scorso 8 agosto, accompagnato dai suoi famigliari, ha deciso di raccontare quanto subito in casa da quel parente e da altre due persone. I carabinieri di Caltagirone, coordinati dalla locale Procura, hanno così iniziati a indagare su quegli abusi subiti dal ragazzo. In particolare la vittima ha raccontato di essere stata costretta a praticare un rapporto orale, a subire strusciamenti e palpeggiamenti nonché ad assistere a rapporti sessuali.

I tre accusati di violenza sessuale su minore

Al culmine dell'indagine lampo la procura della Repubblica di Caltagirone ha dato mandato ai carabinieri de Nucleo della Compagnia di Caltagirone di eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa poi dal Giudice per le indagini preliminare. I due uomini sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Caltagirone, mentre la donna è finita nel carcere palermitano di Pagliarelli, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Per i tre l’accusa è di “violenza sessuale nei confronti di un minore”.