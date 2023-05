Studentessa trovata morta a Macerata, disposta l’autopsia sul corpo di Samanta Marchegiano Non sono ancora state chiarite le circostanze della morte di Samanta Marchegiano, la studentessa abruzzese trovata priva di vita nella vasca di casa, ieri pomeriggio. La procura di Macerata apre un’inchiesta per far luce sulle cause.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto tratta dal profilo Facebook di Samanta Marchegiano

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Samanta Marchegiano, la studentessa 24enne trovata senza vita nel pomeriggio di ieri nel bagno di casa sua in via Severini, a Macerata. La giovane, nata a Lanciano ma residente a San Vito Chietino, si era trasferita nella provincia marchigiana per frequentare la facoltà di Giurisprudenza.

A trovarla priva di sensi nella vasca da bagno piena di acqua una delle coinquiline che ha immediatamente lanciato l’allarme. A nulla sono valsi i soccorsi, all’arrivo degli operatori del 118 e dei carabinieri la ragazza era già morta.

La procura della Repubblica di Macerata ha aperto un’inchiesta per far luce sulle cause della morte, ma sembrerebbe esclusa una matrice violenta, vista l’assenza di segni o ferite sul corpo della vittima. Decisivi saranno gli esiti dell’autopsia. Nel frattempo le amiche e coinquiline di Samanta sono state ascoltate per cercare di ricostruire con precisione le ultime ore della giovane.

"Resteranno nel mio cuore 5 indimenticabili anni trascorsi insieme a scuola, i tuoi disegni, la tua voce dolce, la tua generosità, il tuo sorriso, la foto di classe, tutto! La vita è troppo, troppo, troppo ingiusta. Un forte abbraccio alla famiglia”, il messaggio di Amalia Assunta di Florio, maestra della ragazza alla scuola elementare.

Samanta era anche una giocatrice e appassionata di basket e su Facebook viene ricordata dalla società sportiva Gio Basket Ortona con una foto in divisa da gioco e una lunga dedica: “I dirigenti, lo staff tecnico e tutti gli atleti ed atlete della Gio basket Ortona, con sgomento ed incredulità, apprendono della prematura scomparsa della giovane Samanta Marchegiano, ricordandola nei suoi trascorsi cestistici all'interno della nostra società, come una ragazza piena di gioia di vivere, serena e sorridente. Ai familiari tutti, in particolare alla sorella, anch'ella nostra ex atleta, rivolgiamo le più sentite condoglianze, in un momento così difficile da accettare. Ciao Samanta, non ti dimenticheremo mai!!!”.

A San Vito Chietino, dove Samanta risiedeva con i genitori e la sorella, la comunità si stringe intorno alla famiglia.