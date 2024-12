video suggerito

Studente di 24 anni morto in ospedale la mattina di Natale: disposta l'autopsia, non si esclude l'omicidio Un ragazzo di 24 anni è stato trovato in strada in fin di vita la mattina di Natale ed è morto poco dopo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove era arrivato in gravi condizioni. Per far luce sulle cause del decesso è stata disposta l'autopsia. Non si esclude l'omicidio.

Un ragazzo di 24 anni è stato trovato in strada in fin di vita la mattina di Natale, mercoledì 25 dicembre, ed è morto poco dopo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Qui era arrivato in gravi condizioni e apparentemente in coma etilico.

Il 24enne di origini cinesi, studente di Economia all' Università per Stranieri di Perugia, viveva nel quartiere Monteluce. È deceduto per arresto cardiaco. Il giovane si chiamava Hongyu Tu, come riportano i quotidiani locali.

Per far luce sulle cause e la dinamica del decesso, la sostituto procuratore Maria Chiara Vedovato ha disposto l'autopsia sul corpo del 24enne. L'esame verrà eseguito dal medico legale Luca Tomassini. Lo studente viveva a poca distanza dal centro storico con tre coinquiline connazionali che non lo avrebbero visto più dalla mattinata del 24 dicembre.

Le ragazze lo hanno descritto come un ragazzo schivo e riservato, che trascorreva molto tempo chiuso in casa. Hanno detto di non sapere con chi il coinquilino abbia trascorso la notte di Natale. A dare l'allarme è stata una donna residente nello stesso palazzo che intorno alle 8 del mattino lo ha trovato privo di sensi a terra, riporta Rai News.

Il giovane, dopo il trasporto d'urgenza in ospedale, è morto la mattina del 25 dicembre. Da una prima ricognizione esterna sul cadavere, sono emerse diverse ecchimosi e contusioni alla testa, alle gambe e al pene. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche quella dell'investimento da parte di un pirata della strada.

L'autopsia e gli esami di laboratorio dovrebbero chiarire le cause del decesso. Gli investigatori stanno anche cercando il cellulare del 24enne che, secondo alcuni testimoni, durante la mattina di Natale suonava a vuoto. Lo smartphone potrebbe contenere elementi utili per ricostruire l’accaduto.

"Il personale della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il diretto coordinamento delle indagini da parte del Pubblico Ministero, sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso, al fine di non escludere l'ipotesi che possa trattarsi di un omicidio", si legge in una nota diffusa dagli inquirenti.