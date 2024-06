video suggerito

Studente 16enne morto in campeggio mentre è in gita con la scuola: "Pensavamo dormisse", disposta autopsia La tragedia è stata scoperta nella mattinata di ieri in un camping in Versilia, la scolaresca proveniva dalla Germania. Interrogati compagni e prof della vittima: pare che nei giorni precedenti avesse lamentato mal di gola.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Tragedia durante la gita di una scolaresca in un campeggio di Torre del Lago, in Versilia: un ragazzo di soli 16 anni è morto nel sonno. Originario di Brema, in Germania, era arrivato in Italia lunedì in compagnia degli altri alunni (tutti di circa 16/17 anni) e degli insegnanti della sua scuola.

Dopo un paio di giorni trascorsi in quello che dovevo essere un momento di spensieratezza e relax al termine dell'anno scolastico, mercoledì 5 giugno è andato a dormire negli alloggi del camping in provincia di Lucca. Non si è più svegliato: la mattina dopo, ieri 6 giugno, i studenti che erano con lui pensavano dormisse ancora e sono usciti dalla stanza, ma quando al loro rientro lo hanno trovato ancora a letto hanno dato subito l'allarme.

Intorno alle 10:15 è partita la chiamata al 118. Immediatamente sul posto è arrivata l’automedica, insieme a un’ambulanza della Misericordia di Torre del Lago. Ma i soccorritori non hanno potuto far altro che confermarne il decesso. Ora saranno i carabinieri di Torre del Lago coadiuvati dai colleghi del Reparto operativo (Compagnia di Viareggio) e della Scientifica a provare a capire cosa è successo. Ma Elena Leone, sostituto Procuratore della Procura di Lucca, ha già disposto l’autopsia, comprensiva anche di esami tossicologici, come si legge sul Tirreno.

La scolaresca si sarebbe dovuta mettere sul pullman per il ritorno in Germania nella giornata di oggi. Gli inquirenti hanno già sentito molti di loro e dalle testimonianze di prof e ragazzi non sarebbe emerso nulla di preoccupante a proposito dello stato di salute del 16enne: solo un leggero mal di gola lamentato nei giorni precedenti.

Anche la prima ricognizione esterna del corpo (trasportato all’obitorio di Lucca) non ha evidenziato segni di violenza. In Italia intanto, dopo aver appreso della tragedia, sono arrivati i genitori della giovanissima vittima.