Sta per arrivare la Luna Piena in Gemelli il 27 novembre 2023: emozioni intense e pensieri poco lucidi La Luna piena in Gemelli del 27 novembre 2023 sarà particolarmente forte, soprattutto dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Difficile mantenere la calma nel dialogo. Rimandate di qualche giorno ogni discussione importante: Gemelli, Sagittario, Pesci e Vergine i segni più toccati.

Lunedì 27 novembre 2023 intorno alle 10 e mezza del mattino ci sarà la Luna piena in Gemelli. Se la fase della Luna piena è sempre eccitante, energica, tesa, travolgente e fuori controllo, diciamo che in Gemelli queste caratteristiche si amplificano, soprattutto dal punto di vista fisico. I Gemelli sono un segno zodiacale dominato da Mercurio, che qui diventa anche energia e movimento fisico veloce e incontenibile. Con la forza della Luna piena stare fermi sarà assolutamente impossibile. L'asse Sagittario Gemelli ha anche a che fare con il dialogo, la comunicazione.

Per questo, anche quanto a dialoghi, cerchiamo di stare attenti per evitare fraintendimenti. I segni più coinvolti saranno i segni mobili ovvero Gemelli, Sagittario, Pesci e Vergine che sono anche i segni che se la stanno vedendo con Saturno, soprattutto i nati nelle prime decadi. Questo plenilunio di novembre è conosciuto anche col nome di "Luna Piena del Castoro", ancora una volta un nome che deriva dalla cultura e le abitudini dei nativi americani. Questo era il periodo nel quale si mettevano le trappole per catturare i castori ed usarne la pelliccia per ripararsi dal freddo.

Il significato della Luna Piena in Gemelli di lunedì 27 novembre 2023

La Luna piena in Gemelli del 27 novembre 2023 vedrà Marte, pianeta delle energie e della forza, sostenere il Sole in Sagittario. Così lo scontro tra il Sole e la Luna sarà amplificato: Marte opposto alla Luna rende le emozioni ancora più incontenibili e pronte ad essere espresse con irruenza. Anche Saturno poi contribuirà a mettere sotto scacco Sole e Luna: ogni genere di morbidezza e diplomazia saranno difficili da raggiungere. Infine, Mercurio quadrato a Nettuno farà sì che i pensieri siano poco lucidi e strutturati. Questo cielo però sarà utile per far uscire allo scoperto tutto quello che teniamo dentro, per paura o per opportunismo. Forse quindi sarà liberatorio per molti.

Gli effetti della Luna Piena in Gemelli su tutti i segni zodiacali

Ecco quali saranno gli effetti della Luna Piena in Gemelli su tutti i segni zodiacali: i più coinvolti da questo plenilunio saranno Gemelli stesso, Sagittario, Pesci e Vergine.

Ariete

Occhio a quello che dici, e anche ai gesti che usi in questi giorni, perché se già di solito sei poco misurato, risulterai proprio incontenibile.

Toro

Questa Luna piena non ti tocca: ne approfitterai solamente per sessioni di sesso extra.

Gemelli

È probabile che questa Luna piena porti a scontri con le persone che ti circondano: la tua impulsività energica e passionale sarà incontenibile. Inutile cercare di parlarti di diplomazia.

Cancro

Con questa Luna piena le tue sensazioni saranno ancora più chiare e nette. Inutile dire che non riuscirai a zittire il tuo sesto senso.

Leone

La Luna piena sembra ridarti le energie. Forse non le userei tutte e subito, ma di sicuro una scarica di adrenalina è in arrivo e tu ne hai bisogno.

Vergine

Oggi ti senti persa, con poche certezze e pochi mezzi a tua disposizione per raggiungere i risultati che ti sei prefissata. Non è il giorno giusto per fare progetti nè tanto meno bilanci. Ne usciresti con le orecchie basse.

Bilancia

Per te che adori il giusto mezzo, questa Luna piena renderà insopportabili gli altri che invece non hanno la tua stessa dote.

Scorpione

Per te dire quello che pensi ed essere pungente non è certo una novità… Non mancherai questa volta.

Sagittario

Tutto il fuoco del tuo elemento si farà sentire e tu non vorrai scendere ad alcun genere di compromesso. L'elasticità non sarà contemplata e nemmeno la pazienza. Meglio evitare prese di posizione lavorative testarde.

Capricorno

Usa la poca diplomazia che hai per evitare di perdere amicizie e mettere in crisi rapporti. Venere a sfavore amplifica il tuo essere tagliente.

Acquario

Ti senti liberato da queste energie della Luna piena… Tanto la ragione calma non è mai stata il tuo forte.

Pesci

Sarai in giornate particolarmente confuse, è bene evitare qualsiasi genere di decisione dalla quale sia difficile tornare indietro.