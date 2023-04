Spunta un lupo mentre porta a spasso il cane, donna attaccata e ferita in Toscana L’episodio nel giorno di pasquetta, lunedì 10 aprile, a Porcari, in provincia di Lucca. Stando al racconto della donna, il lupo ha cercato di attaccare il cane e la signora nell’atto di proteggerlo ha subito un morso.

A cura di Antonio Palma

Una dona sarebbe stata attaccata e morsa da un lupo mentre portava a passo il proprio cane tra le strade di Porcari, piccolo comune della provincia di Lucca in Toscana. A darne notizia è il sindaco della cittadina toscana. L'episodio sarebbe avvenuto ieri, nel giorno di pasquetta, lunedì 10 aprile, in una zona isolata a confine tra Porcari e Montecarlo. Stando al suo racconto dopo l'attacco il lupo sarebbe scappato.

La donna è stata soccorsa e portata in ospedale dove ha ricevuto alcuni punti di sutura alla mano e all'avambraccio e dove le è stata praticata la terapia antitetanica e antirabbica prevista in questi casi. Le sue condizioni comunque non sono state ritenute gravi. La comunicazione ufficiale è arrivata anche dal dipartimento ASL competente.

"Ho incontrato da poco, a casa sua, una signora di Porcari che ieri ha avuto un incontro ravvicinato con un lupo. Ne è certissima e mi ha assicurato che non era un lupo cecoslovacco" ha spiegato il primo cittadino Leonardo Fornaciari. "Stava portando il suo cane in giro in via Pollinelle più precisamente nella parte alta cioè sul crinale che divide via Pollinelle da via della Pace quindi il confine tra Porcari e Montecarlo. È sbucato questo lupo che dopo aver ringhiato e mostrato i denti ha cercato di attaccare il cane e la signora nell'atto di proteggerlo ha subito un morso sulla mano e sull'avambraccio. L'animale poi è scappato" ha ricostruito il Sindaco.

La signora attaccata e morsa ha riferito che il lupo era da solo ma ha raccontato di aver visto in zona in passato anche gruppi di 3 o 4 esemplari. L'avvistamento di un gruppo di lupi che si aggira in zona è stato confermato anche da altri residenti della zona che hanno parlato di un branco di due o tre esemplari, già avvistato nei giorni scorsi.

"È di questi giorni, in cronaca nazionale, il tema degli animali selvatici che entrano in contatto con noi umani. Senza creare allarmismi esagerati cerchiamo di prestare la massima attenzione e occhi aperti soprattutto quando portiamo in giro i nostri cani in zone molto isolate" ha concluso il Sindaco.