“Speronò sua moglie con l’auto per ucciderla”. Arrestato 48enne romagnolo L’uomo, un tecnico impiantista, avrebbe intenzionalmente fatto uscire di strada la moglie. Dopo settimane di indagini due sere fa il 48enne è stato arrestato a Brescia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Davide Falcioni

Il 19 gennaio scorso, lungo una pericolosa strada tra Sarna e Brisighella, in Emilia Romagna, un’auto era finita fuori strada in un fossato laterale, in una zona caratterizzata da numerosi precipizi. All’inizio, la modesta prognosi di cinque giorni per la guidatrice aveva fatto pensare che l’incidente fosse stato solo un episodio sfortunato. Tuttavia, secondo la Procura di Ravenna, quello che sembrava un semplice incidente stradale potrebbe essere stato qualcosa di molto diverso: si sarebbe trattato infatti di un tentato omicidio aggravato.

A bordo dell’auto c'era la consorte di un uomo di 48 anni del comprensorio faentino, che secondo l'accusa sarebbe stato il responsabile dell'incidente. L'uomo, un tecnico impiantista, avrebbe intenzionalmente fatto uscire di strada la moglie. Dopo settimane di indagini due sere fa il 48enne è stato arrestato a Brescia, dove si trovava per motivi di lavoro, in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Janos Barlotti su richiesta del pm Angela Scorza. L'interrogatorio di garanzia dell'uomo, difeso dagli avvocati Lorenzo Valgimigli, Alice Rondinini ed Elena Bianconcini, è stato fissato per domani mattina.

Secondo le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Faenza, il matrimonio tra il 48enne e la donna era stato segnato da tensioni e crisi. Nel dicembre scorso, dopo anni difficili, i due avevano cercato una riappacificazione. Tuttavia, la sera prima dell'incidente, una discussione aveva spinto la donna a rinunciare a un incontro con le amiche. Il giorno seguente, l’uomo, apparentemente mosso da gelosia, si era presentato senza preavviso mentre la moglie pranzava con una parente.

Il tragico epilogo si sarebbe consumato nel viaggio di ritorno. L'uomo avrebbe sorpassato la moglie a velocità sostenuta, urtandola e facendole poi tagliare la strada. Dopo l’incidente, l’uomo avrebbe chiamato un carro attrezzi e accompagnato la donna in ospedale, senza rivelare la vera natura dei fatti. Solo giorni dopo, la donna ha raccontato ai carabinieri la verità: non si era ferita a causa di un incidente, ma a seguito di un atto intenzionale del marito.