Sparatoria davanti alla fermata dell’autobus, paura in strada ad Ancona: due feriti La sparatoria è avvenuta all’alba di oggi, domenica 22 gennaio, in via Flavia, nei cosiddetti nuovi quartieri del comune marchigiano. A terra feriti sono rimasti un ragazzo di 22 anni e un quarantenne. Entrambi sono stati poi soccorsi e trasportati in ambulanza all’ospedale di Torrette.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Momenti di paura in strada ad Ancona dove due persone sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria avvenuta oggi davanti ad una fermata dell'autobus, all'altezza di un centro di aggregazione giovanile del Comune.

La sparatoria è avvenuta all'alba di oggi, domenica 22 gennaio, in via Flavia, nei cosiddetti nuovi quartieri del comune marchigiano. A terra feriti sono rimasti un ragazzo di 22 anni e un quarantenne. Entrambi i feriti sono stati poi soccorsi e trasportati in ambulanza all'ospedale di Torrette, sempre ad Ancona.

Il più giovane dei due sarebbe stato raggiunto da un colpo di proiettile alla gamba ma fortunatamente nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Davanti al Pronto dove sono stati trasportati i due feriti si è radunato un folto gruppo di ragazzi, alcuni dei quali presenti al fatto e che ora la polizia sta ascoltando per cercare di ricostruire i fatti.

La dinamica della sparatoria ad Ancona infatti resta ancora tutta da accertare e non è ancora chiaro chi abbia sparato. Al momento l’ipotesi principale è che a seguito di un diverbio scoppiato in strada e poi sfociato in lite, qualcuno abbia aperto il fuoco con una pistola.

Maggiori certezze arriveranno però, oltre che dalle testimonianze dei diretti interessati e degli altri presenti, dagli esami sui reperti raccolti dagli uomini della polizia scientifica che è accorsa sul posto dopo i fatti.

Per oltre un'ora infatti gli agenti hanno chiuso la zona per effettuare tutti i rilievi del caso e raccogliere i reperti. Sul posto i poliziotti con indosso le tute bianche hanno repertato vari bossoli.