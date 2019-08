Sparatoria a Grosseto: 35enne ucciso con un colpo al torace, 18enne grave

Agguato nella notte nelle campagne di Gavorrano, in provincia di Grosseto. Ucciso con un colpo di pistola al torace un 35enne, ferito in 18enne trasportato in elisoccorso in ospedale a Pisa. Si tratterebbe di un regolamento di conti maturato negli ambienti dello spaccio di droga. Le indagini sono in corso.