Sparano contro un camion e feriscono il 22enne alla guida: il giovane si salva raggiungendo con il tir l’ospedale

Lungo la provinciale tra Sava e Francavilla Fontana, nel Tarantino, nella sera di ieri 27 febbraio un camion con a bordo un autista di 22 anni è stato bersaglio di numerosi proiettili. Il giovane è rimasto ferito, ma è riuscito in tempo a raggiungere l’ospedale.

immagine di repertorio

Paura lungo la provinciale tra Sava e Francavilla Fontana, nel Tarantino, nella sera di ieri 27 febbraio. Qui un camion con a bordo un autista di 22 anni è stato bersaglio di numerosi proiettili: uno di questi ha colpito il giovane alla schiena. Il ragazzo, originario di Sava, ha capito subito che qualcuno stava sparando contro il suo mezzo e ha cercato di non perdere mai il controllo del camion. Quando è stato ferito, nonostante perdesse sangue, è riuscito a guidare fino al pronto soccorso dell'ospedale Giannuzzi di Manduria. Fortunatamente il proiettile lo ha colpito in modo superficiale alla schiena e non gli ha danneggiato gli organi vitali.

Ora sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Non si esclude alcuna pista investigativa: sopralluoghi e accertamenti sono stati effettuati anche nel punto in cui si sarebbe verificato il fatto. Tramite le telecamere della zona si cerca di risalire all'identità dell'aggressore o degli aggressori.