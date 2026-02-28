Attualità
video suggerito
video suggerito

Sparano contro un camion e feriscono il 22enne alla guida: il giovane si salva raggiungendo con il tir l’ospedale

Lungo la provinciale tra Sava e Francavilla Fontana, nel Tarantino, nella sera di ieri 27 febbraio un camion con a bordo un autista di 22 anni è stato bersaglio di numerosi proiettili. Il giovane è rimasto ferito, ma è riuscito in tempo a raggiungere l’ospedale.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
immagine di repertorio
immagine di repertorio

Paura lungo la provinciale tra Sava e Francavilla Fontana, nel Tarantino, nella sera di ieri 27 febbraio. Qui un camion con a bordo un autista di 22 anni è stato bersaglio di numerosi proiettili: uno di questi ha colpito il giovane alla schiena. Il ragazzo, originario di Sava, ha capito subito che qualcuno stava sparando contro il suo mezzo e ha cercato di non perdere mai il controllo del camion. Quando è stato ferito, nonostante perdesse sangue, è riuscito a guidare fino al pronto soccorso dell'ospedale Giannuzzi di Manduria. Fortunatamente il proiettile lo ha colpito in modo superficiale alla schiena e non gli ha danneggiato gli organi vitali.

Ora sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Non si esclude alcuna pista investigativa: sopralluoghi e accertamenti sono stati effettuati anche nel punto in cui si sarebbe verificato il fatto. Tramite le telecamere della zona si cerca di risalire all'identità dell'aggressore o degli aggressori.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Attacco in Iran, media: "Khamenei forse morto". Tajani: “Colpita base in Kuwait, nessun ferito”
Perché la risposta dell’Iran all’attacco Israele-Usa potrebbe allargare il conflitto: tutti gli scenari
Giuseppe Acconcia
Attacco in Iran, Cisgiordania e Gaza isolate: "Abbiamo paura di rimanere bloccati, senza benzina o cibo"
Trump: "Distruggeremo i missili dell'Iran, non avrà il nucleare"
Tajani: "Teheran non può avere l'arma nucleare". Meloni convoca riunione
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views