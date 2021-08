Spara al vicino di casa dopo una lite: si suicida in carcere il presunto killer Si è suicidato in carcere, presumibilmente per il senso di colpa dovuto a quanto accaduto il 16 agosto nelle campagne di Marano Vicentino. L’operaio di 52 anni aveva ucciso il vicino di casa 67enne al culmine dell’ennesima lite dovuta alla convivenza. L’uomo era stato condotto in cella a Vicenza dopo un lungo interrogatorio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si è suicidato in carcere il presunto omicida del 67enne Mario Walter Testolin, pensionato che da qualche anno viveva in una casa nelle campagne di Marano Vicentino per occuparsi del suo orto. Gelindo Renato Grisotto era stato condotto nel carcere di Vicenza nella serata di ieri, dopo un lungo interrogatorio su quanto accaduto nella giornata del 16 agosto nelle campagne di Marano Vicentino. Secondo quanto appurato dalle forze dell'ordine, l'operaio di 52 anni aveva agito dopo l'ennesima lite con il vicino di casa, un pensionato che si dedicava alla coltura dei campi e alla natura. Grisotto si è forse tolto la vita preso dal senso di colpa per quanto accaduto. Proprio il 52enne infatti aveva confermato agli agenti di aver agito spinto dalla rabbia per quell'ennesima lite avvenuta per motivi futili di mera convivenza tra vicini di casa.

La lite e l'omicidio per futili motivi

I carabinieri mantengono il massimo riserbo su quanto verificatosi nella cella del carcere San Pio X. Grisotto avrebbe sparato contro il 67enne diversi colpi di fucile, a 100 metri dall'abitazione nella quale viveva da tempo per dedicarsi ai campi. I due litigavano spesso secondo quanto dichiarato da testimoni che conoscevano entrambi. "Nessuno avrebbe mai pensato che potesse finire così" raccontano alcuni dei concittadini. Sulla scena del crimine sono accorsi i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Thiene e i colleghi della sezione rilievi del Nucleo Investigativo provinciale per dare corso alle indagini, coordinate dal Pubblico Ministero di turno della Procura di Vicenza. All'omicidio non avrebbe assistito direttamente alcun testimone, ma alcuni vicini hanno avvertito le forze dell'ordine dopo aver udito il rumore degli spari. Sul posto è intervenuto anche il Sindaco di Marano Vicentino che conosceva personalmente la vittima.