Solo pane e olio per i bambini che non pagano la mensa scolastica: è bufera a Montevarchi Solo pane e olio per i figlioletti di chi è moroso nei pagamenti del servizio della mensa scolastica al Comune di Montevarchi. Il Pd locale annuncia interrogazione consiliare. "Vergognoso umiliare i più piccoli".

A cura di Gabriella Mazzeo

Pane e olio per i bambini le cui famiglie sono morose nel pagamento del servizio al Comune. Accade a Montevarchi, centro maggiore del Valdarno aretino, dove il provvedimento è stato proposto per la prima volta nel 2017, dopo l'elezione della giunta della sindaca Silvia Chiassai Martini nel 2016.

La decisione divenne un caso nazionale, ma nonostante le polemiche non è mai stata abrogata. Ora, come denuncia il Pd locale, è entrata in vigore con un piatto di pane e olio per i bimbi i cui genitori non hanno pagato la retta al comune. "Una scelta vergognosa – denuncia il Pd di Montevarchi tramite una nota stampa – che umilia i più piccoli".

"È inammissibile – si legge ancora online – che l’amministrazione comunale, con l'assessora competente Sandra Nocentini in prima linea, non abbia ancora modificato un regolamento che di fatto discrimina i più piccoli in un luogo deputato all’ educazione e alla formazione degli uomini e delle donne del domani".

La conferma dell'adozione del provvedimento, come riporta Corriere della Sera, arriva anche dall'assessora municipale Sandra Nocentini. "Sì, il provvedimento è scattato la scorsa settimana" ha commentato, senza però sottolineare se considera o meno giusta la misura. La sindaca Chiassai Martini, sempre stando al quotidiano, ha confermato il tutto, meravigliandosi anche dello "stupore" dell'opposizione. "Sono sette anni che è in vigore il regolamento delle mense – afferma -. Qualcuno l'ha scoperto ora? Ai tempi del centrosinistra era perfino prevista la sospensione dei pasti per i bimbi con famiglie morose. Ora almeno gli diamo la bruschetta".

A chi sottolinea la discriminazione intrinseca nel sistema, la sindaca risponde così. "Se qualcuno sa darmi alternative credibili, sono pronta a recepirle. Intanto abbiamo aspettato ad applicare il pasto sostitutivo da settembre a ora".

Chiassai Martini sostiene poi che con questo sistema "anche se sbrigativo", la morosità sarebbe scesa da 85mila a 6mila euro. "A non pagare sono quasi sempre i furbetti, convinti che nessuno dica nulla. I veri bisognosi sono i primi a pagare regolarmente" afferma. "Chi rientra nei limiti della povertà ha il servizio gratuito".

Non si conosce al momento il numero dei bambini che ogni giorno si ritrovano davanti la bruschetta con l'olio. I numeri non sono stati forniti dall'assessora Nocentini mentre il consigliere Pd Samuele Cuzzoni ha annunciato di voler presentare un'interrogazione consiliare per il 25 febbraio.

Di norma, i bimbi che mangiano ogni giorno alla mensa scolastica hanno pasti studiati dai dietisti per un giusto apporto energetico. I piccoli studenti oggetto del provvedimento si vedono invece togliere il pasto completo per il solo pane e olio.