Ferito e bloccato nella bufera di neve sul Pollino, salvato dal Soccorso Alpino: il video L’intervento del Soccorso Alpino della Calabria e della Basilicata è durato tutta la notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio ed è stato molto impegnativo a causa delle condizioni meteo e della bufera di neve, come dimostrano i video delle operazioni sul posto. Il 27enne riportato a valle con una barella da neve. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un escursionista di 27 anni è stato salvato nelle scorse ore dagli uomini del soccorso Alpino della Calabria e della Basilicata sul massiccio del Pollino dove era rimasto ferito e quindi impossibilitato a muoversi durante una bufera di neve in montagna. Un intervento durato tutta la notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio e molto impegnativo a causa delle condizioni meteo, come dimostrano i video delle operazioni diffuse del Soccorso Alpino e Speleologico.

L’allerta è scattata intorno alla mezzanotte sul Pollino, il massiccio montuoso compreso nell'Appennino Calabro e nell'Appennino lucano, posto proprio lungo il confine tra Basilicata e Calabria. Il giovane ha contattato i servizi di emergenza riferendo di essere rimasto ferito dopo essere caduto mentre si trovava da solo, nel mezzo di una violenta perturbazione meteorologica.

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi con l’intervento degli esperti del soccorso alpino e dei vigili del fuoco che però hanno dovuto lavorare a lungo per portare in salvo l’uomo. Nell'area interessata infatti vigeva e vige tuttora un'allerta meteo.

Leggi anche Escursionista scivola per 100 metri in un canalone in Valsesia, il salvataggio del soccorso alpino in un video

Nonostante le difficili condizioni meteorologiche, con una bufera iniziale di pioggia trasformatasi poi in una copiosa nevicata, gli uomini del Soccorso Alpino della Calabria accorsi dalla stazione del Pollino, in collaborazione con i colleghi della Basilicata, sono riusciti comunque a raggiungere l'escursionista, ritrovato sul sentiero verso il Monte Pollino a circa 1800 metri di quota, e a trasportarlo in sicurezza a valle per il successivo trasporto in autoambulanza all'ospedale.

Dopo aver raggiunto il luogo più vicino percorribile con i mezzi, infatti, i tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto l’uomo ferito a piedi tra la neve riuscendo a locallizzarlo dopo alcune ore. L’uomo ferito quindi è stato trasportato su una barella da neve che è stata trascinata a mano fino all’ambulanza del 118 dove infine è stato affidato ai sanitari accorsi sul posto. L’intervento di salvataggio su Pollino si è concluso solo nella prima mattinata di oggi, intorno alle ore 6 del mattino di domenica 12 gennaio.