Sniffa in chiesa e pubblica il video su TikTok: rischia una denuncia per vilipendio alla religione Il video condiviso su TikTok diventato virale: l’uomo, riconoscibile perché si mostra in volto, rischia adesso una denuncia per vilipendio alla religione. L’episodio in una chiesa di Orbetello.

A cura di Susanna Picone

Fa un video riprendendosi anche in volto mentre sniffa polvere bianca, quella che sembrerebbe senza molti dubbi cocaina, all'interno di una chiesa e poi pubblica il filmato su TikTok.

Quel video diventa ben presto virale e ora il protagonista rischia una denuncia per vilipendio alla religione. Tutto, secondo quanto è stato ricostruito, è accaduto nei giorni scorsi a Orbetello, nella provincia di Grosseto.

A ricostruire nei dettagli la vicenda sono i media locali, che scrivono che il filmato è stato acquisito dalle forze dell’ordine. L’autore del video è stato riconosciuto perché si è inquadrato in volto senza problemi, ed è riconoscibile anche la chiesa di Orbetello teatro dell’accaduto. E ora, appunto, l’uomo rischia una denuncia.

Nel video si vede questa persona, entrata nella chiesa insieme a un cane, che sniffa utilizzando come base una panca della navata di fronte all’altare. Il video inizia proprio con l’immagine del cane che si aggira fra le panche e viene richiamato dal proprietario.

Per qualche istante si vede quindi l’interno della chiesa: le panche, l’altare coi fiori, il crocifisso al muro, gli avvisi in fondo alla parete, e arredi che servono a far riconoscere di quale chiesa si tratta.

Poi la telecamere inquadra l’uomo e la polvere bianca sulla panca. In quel momento, mentre lui assume droga, non ci sono altre persone all’interno della chiesa.