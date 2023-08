Sirolo, il fratello del 23enne ucciso con una focina: “Morto tra le mie braccia per aiutare gli altri” Il racconto del fratello di Klajdi, l’operaio 23enne di origine albanese ucciso domenica pomeriggio a Sirolo, nelle Marche, con un colpo di fiocina al petto dopo un diverbio in strada: “Mi è morto tra le mani per aiutare gli altri, come faceva con me e la nostra famiglia. Voglio giustizia”.

"Mio fratello non me lo ridarà più nessuno. Vogliamo giustizia". A parlare è Xhuliano Bitri, 18enne fratello minore di Klajdi, l'operaio 23enne di origine albanese ucciso domenica pomeriggio a Sirolo, nelle Marche, con un colpo di fiocina al petto dopo un diverbio in strada.

Il giovane in una intervista al Resto del Carlino ha raccontato cosa è successo alla fine dello scorso weekend in via Cilea e ha chiesto che venga fatta giustizia. "Klajdi era così: l’altruismo fatto a persona. Io non posso dimenticare quei tempi quando guadagnava 500 euro in uno stage retribuito e ne destinava almeno 300 a me. Per il mio futuro. Era il mio punto di riferimento, non riesco a pensare quanto mi mancherà", ha detto Xhuliano.

Il fratello maggiore è stato ucciso mentre tentava di difendere un amico italiano, Danilo, che era stato a sua volta aggredito dall’uomo accusato, un algerino di 27 anni, e poi fermato per il delitto. Come si vede nel video del fermo, l’uomo non credeva alle parole del carabiniere che gli ripeteva: “Hai ucciso un ragazzo”.

Poco prima della tragedia i due fratelli erano stati a pranzo in un ristorante di Montemarciano insieme alla famiglia dell'amico, che a sua volta aveva aiutato Klajdi quando era arrivato in Italia a trovare un lavoro.

"A metà pomeriggio abbiamo deciso di andare a fare un aperitivo in un locale a Sirolo. Danilo si trovava in auto con la moglie e i figli, noi in un’altra con suo cugino, oltre a me e mio fratello Klajdi. Eravamo un po’ staccati dalla sua macchina. Ad un certo punto, arrivati alla rotonda di via Cilea, la vettura di Danilo si è fermata. Ci siamo affacciati e abbiamo visto l’assassino che si dirigeva verso di lui con fare minaccioso. Mio fratello è sceso subito. Non ci ha pensato due volte: è corso lì ad aiutare Danilo", ha ricordato Xhuliano. Poi la lite è degenerata.

"Ho gridato a mio fratello: ‘Nasconditi, ha un’arma’. Io sono riuscito ad accovacciarmi dietro una macchina, lui non ha fatto in tempo. Quando è arrivato a tre metri, ha esploso il colpo con quel fucile da pesca. Klajdi mi è morto tra le mani", ha aggiunto, specificando: "Ho provato a rimuovere la ‘freccia’, poi ho inseguito l’auto dove c’era la compagna del killer ma non sono riuscito a fermarla. Ha caricato il suo uomo e sono scappati. Mio morto per aiutare gli altri, come faceva con me e la nostra famiglia".