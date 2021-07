Si tuffa nel fiume Elsa durante giornata con gli amici: 17enne muore trascinato dalla corrente Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essersi tuffato nel fiume Elsa: stava facendo il bagno con un gruppo di persone quando è scomparso forse trascinato dalla corrente. Sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i vigili del fuoco che ne hanno infine recuperato il cadavere. Il sindaco di Colle di Val d’Elsa Alessandro Donati: “Avvenimento che ci riempie di tristezza”.

Tragedia in provincia di Siena dove quella che doveva essere una giornata tra amici si è trasformata in un incubo. Un ragazzo di 17 anni di Monticiano, originario del Marocco, è infatti stato trovato morto nelle acque del fiume Elsa dopo essersi tuffato nella zona della cascata di Borrato, nel Parco fluviale dell’Elsa. È successo questo pomeriggio intorno alle 14:30: il giovane stava facendo un bagno con altre persone vicino alla cascata quando è scomparso, forse trascinato dalle correnti del fiume. A lanciare l'allarme sono stai i presenti che hanno visto il giovane non riemergere.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i vigili del fuoco di Poggibonsi (Siena), oltre al personale specializzato in tecniche fluviali della centrale di Siena, per le ricerche che però si sono concluse con la tragica scoperta, i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del 17enne. "È un fatto che ci rattrista tantissimi – ha dichiarato il sindaco di Colle di Val d'Elsa Alessandro Donati -, esprimiamo cordoglio alla famiglia, per noi è un avvenimento che riempie di tristezza tutta la città". Per quanto riguarda il divieto di balneazione nella zona, il primo cittadino ha specificato a Valdelsa.net che in tutti i corsi d'acqua non c'è divieto esplicito di balneazione ma "è ovvio che qui ci sono dei cartelli di divieto di esporsi e tuffarsi, è molto difficile controllare un tratto di fiume lungo alcuni chilometri dove potenzialmente si può fare il bagno ovunque, come in tutti i fiumi che seguono percorsi naturali è praticamente impossibile controllare chi fa il bagno e chi non lo fa".