Si tolse la vita a 17 anni dopo una violenza sessuale di gruppo: chiuse le indagini sul branco

Si tolse la vita a 17 anni dopo una violenza sessuale di gruppo: chiuse le indagini nei confronti di 4 ragazzi che avrebbero costretto una ragazzina a subire un rapporto sotto l'effetto di alcolici.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si è tolta la vita il 18 maggio del 2017 dopo aver subito una violenza sessuale da un gruppo di coetanei. L'abuso sarebbe inoltre stato ripreso con un cellulare e il filmato sarebbe poi diventato oggetto di scambio tra gli altri adolescenti. La Procura di Palermo ha ipotizzato il suicidio dopo la violenza sessuale e ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per due maggiorenni che, sempre secondo l'accusa, sarebbero gli autori degli abusi.

Il suicidio dell'adolescente sarebbe stato annunciato in un post straziante pubblicato su instagram poco prima del ritrovamento del corpo senza vita presso la Rupe Atenea di Agrigento, da dove si era lanciata nel vuoto. Nella vicenda giudiziaria sono coinvolti 2 giovani di 27 anni e altri 2 appena maggiorenni (che all'epoca dei fatti non avevano raggiunto i 18 anni).

La squadra mobile sarebbe riuscita a risalire ai video che mostravano gli abusi durante le indagini. La giovane, stando a quanto ricostruito, era sotto l'effetto di alcolici e sarebbe stata costretta a restar ferma dal branco nonostante i suoi ripetuti rifiuti.

Il post Facebook prima del suicidio

"Nessuno di voi sa e saprà mai con cosa ho dovuto convivere. Quello che mi è successo non poteva essere detto, io non potevo e questo segreti dentro di me mi sta divorando – scriveva la ragazzina sui social -. Ho provato a conviverci e in alcuni momenti ci riuscivo così bene che me ne fregavo, ma dimenticarlo mai. Allora ho pensato che non potevo sopportare tutti i momenti no che sono comunque abbastanza stressanti. Non sono una persona che molla, una persona debole, io sono prepotente e voglio cadere sempre in piedi, ma questa volta non posso lottare, perché non potrò averla vinta mai. Non posso continuare a vivere con questo peso addosso, non voglio più fingere così".