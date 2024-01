Si schiantano con un minivan, le parenti attraversano per aiutarle: 5 donne investite e uccise in strada Tre persone si sono schiantate in Pennsylvania a bordo di un minivan. Altre due parenti che viaggiavano a bordo di un’altra vettura sono scese dalla macchina per aiutarle: le cinque donne sono state travolte e uccise da un autoarticolato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Cinque donne sono state investite e uccise in Pennsylvania, lungo una strada interstatale americana. secondo quanto reso noto dalle autorità locali, le 5 vittime facevano parte dello stesso nucleo familiare e si trovavano al bordo della strada dopo aver fatto un incidente a bordo del minivan sul quale viaggiavano.

La vettura con a bordo 3 persone avrebbe colpito il guardrail e altre due donne, che viaggiavano su una seconda auto, hanno attraversato la strada per prestare soccorso ai passeggeri del veicolo. Pochi istanti dopo, un autoarticolato ha travolto il minivan e investito il nucleo familiare, causando così la morte di due due donne ancora a bordo della vettura.

Sono state travolte anche le altre tre, che si trovavano in strada e che stavano cercando di aiutare le parenti ad uscire dal minivan incidentato senza farsi male. Il tutto sarebbe avvenuto nel pomeriggio di martedì nei pressi di Scott Township, lungo l'Interstatale 81. A rendere nota la notizia, sono state le autorità locali che sono intervenute poco dopo sul posto.

Le forze dell'ordine sono intervenute per bloccare il transito al traffico e identificare le 5 vittime. Dopo una prima ricostruzione della dinamica dei fatti, le autorità locali hanno ricostruito l'accaduto in una conferenza stampa. Non sono state diffuse ulteriori notizie sull'identità delle 5 vittime. Le donne travolte nell'incidente facevano parte dello stesso nucleo familiare e stavano viaggiando su due vetture diverse.

Le forze dell'ordine stanno portando avanti le indagini per capire dove fossero dirette le vittime e se la morte delle 5 donne sia stata una tragica fatalità. Il camionista alla guida dell'autoarticolato ha fornito la sua versione dei fatti ai primi soccorritori, ma sarà ulteriormente ascoltato dalle autorità di Scott Township che lavorano sul caso.