video suggerito

Si rompe la cintura di sicurezza, ragazza vola fuori da una giostra nel luna park di Ancona Paura in un luna park ad Ancona, dove una ragazza di 27 anni è rimasta ferita dopo che essere stata “espulsa” dalla giostra sulla quale era a bordo. Il sindaco: “Non deve succedere”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

231 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tanta paura ma fortunatamente conseguenze meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento per una ragazza vittima nel giorno di Natale di un incidente ad Ancona. La giovane, che era rimasta ferita dopo essere volata fuori dalla giostra a palla del luna park natalizio allestito in piazza Pertini, oggi è stata dimessa dall'ospedale regionale di Torrette.

La ragazza, di origine peruviana, ha 27 anni: subito dopo l’incidente era stata trasferita dalla Croce Rossa in ospedale, con un codice rosso, fortunatamente le sue condizioni non sono poi risultate gravi. Sull'episodio, avvenuto intorno alle 18 del giorno di Natale, indaga la polizia locale.

Stando a quanto emerso, la ragazza è stata letteralmente espulsa dalla giostra appena si è messa in movimento. Probabilmente si sono rotte alcune cinghie di sicurezza che dovevano trattenere la passeggera a bordo. La giovane, secondo quanto ricostruito, era seduta all'interno di un gabbiotto che, con la giostra in funzione, girava a gran velocità. Quando la cintura si è sganciata lei ha sbattuto violentemente contro la gabbia.

Leggi anche Auto con 5 giovani va fuori strada e prende fuoco: morte due ragazze di 17 e 18 anni a Catanzaro

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare la polizia locale a circoscrivere l'area e la giostra è stata chiusa e sequestrata. "Sono cose che non devono succedere, sono davvero sconcertato. La polizia locale sta approfondendo per capire cosa è successo, andremo fino in fondo per capire di chi è la responsabilità di questo incidente”, il primo commento del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, dopo aver appreso dell'incidente alla giostra.

Silvetti, che subito si è messo in contatto con l’ospedale per avere notizie della giovane ferita, ha voluto esprimere "la vicinanza personale e della città alla ragazza e alla famiglia" e assicurare che "le responsabilità saranno accertate".