Si ribalta col trattore, Carlo D’Eramo muore tra i suoi campi: “Un uomo buono, grande lavoratore” Carlo D’Eramo è morto a 68 anni travolto dal suo trattore a Tagliacozzo, mentre lavorava nel suo podere. Venerdì sera un incidente simile a Valfabbrica, in provincia di Perugia.

A cura di Chiara Ammendola

Carlo D’Eramo (Facebook)

Stava lavorando i suoi amati campi nelle campagne de L'Aquila quando è rimasto vittima di un drammatico incidente il 68enne Carlo D'Eramo morto ieri schiacciato dal suo trattore. Inutili l'intervento del 118 che tempestivamente ha raggiunto Tagliacozzo per prestare soccorso all'agricoltore, che però era già deceduto.

Stando a quanto ricostruito finora sembra che l'anziano nel pomeriggio avesse raggiunto da Scurcola, dove viveva, un terreno di sua proprietà, posto nella zona pedemontane del paese, sulla strada che porta a Tagliacozzo. Per motivi ancora da chiarire mentre stava facendo dei lavori in un suo podere, il 68enne è stato travolto dal trattore che stava guidando che si è ribaltato, schiacciandolo.

Carlo D’Eramo

Secondo una prima ipotesi dei carabinieri del del Nucleo Operativo della Compagnia di Tagliacozzo, l'agricoltore non sarebbe più riuscito a governare il mezzo che si è ribaltato investendolo in pieno. Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri e al 118, anche i vigili del fuoco di Avezzano.

Originario di Tagliacozzo ma residente a Scurcola Marsicana , Carlo era un ex dipendente comunale, andato da poco in pensione, ed era molto conosciuto e stimato per la sua gentilezza e disponibilità. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia, tra cui quello del Sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio: “Carlo era una brava persona, di cuore, lavoratore e attaccato alla Famiglia. Il Signore gli dia pace e la terra che stava coltivando gli sia lieve”. Lascia la moglie Maria e i figli Luca ed Emanuele.

Il trattore ribaltatosi a Valfabbrica

Un incidente simile è avvenuto nella tarda serata di ieri nel comune di Valfabbrica, in provincia di Perugia: i vigili del fuoco di Gaifana sono dovuti intervenire nella località Monteverde per il ribaltamento di un trattore. L’autista è precipitato insieme al mezzo in fondo a una scarpata ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Gaifana per recuperarlo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Perugia in gravi condizioni.