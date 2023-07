Si presenta al bar con la motosega e taglia i tavoli: “Fate troppo chiasso” L’assurdo gesto, immortalato anche in un video pubblicato poi sui social, ha visto come protagonista un 65enne di San Mauro Pascoli, cittadina romagnola in provincia di Cesena-Forlì, poi sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

A cura di Antonio Palma

Momenti di follia nel Cesenate dove un uomo, dopo essersi lamentato del troppo chiasso in strada che sentiva da casa sua, si è presentato nel vicino bar armato di motosega e davanti a tutti ha iniziato a tagliare i tavoli che erano all’esterno del locale. L’assurdo gesto, immortalato anche in un video pubblicato poi sui social, ha visto come scenario un frequentato e conosciuto pub del centro storico di San Mauro Pascoli, cittadina romagnola in provincia di Cesena-Forlì.

I fatti risalgono alla prima serata di venerdì scorso, intorno alle 21, quando sicuramente il locale non era pieno e non vi era confusione. L’uomo ha fatto la sua apparizione nel locale a torso nudo e indossando solo dei pantaloncini ma soprattutto impugnando una grossa sega elettrica che poco dopo ha messo in funzione. Nonostante i tentativi di dissuaderlo da parte dei gestori e dipendenti del bar, l’uomo ha proseguito nel suo intento tagliando i tavoli sotto i gazebo esterni, imprecando e ribadendo di essere stanco dei rumori che non lo farebbero riposare.

La scena, ripresa in un video pubblicato sulla pagina Facebook Romagnoli Popolo Eletto, vede come protagonista un 65enne del posto che abita a poca distanza dal locale e che già in passato si era lamentato più volte del rumore dell’attività commerciale. L’uomo, conosciuto in paese, pare soffra di disturbi psichiatrici ma in passato non aveva mai dato problemi. I gestori del locale avevano discusso più volte con lui che si lamentava dei rumori ma solo a parole e mai con violenza.

Questa volta invece è stata necessaria una chiamata alle forze dell’ordine che ha portato sul posto i carabinieri e la polizia locale. Al loro arrivo fortunatamente il 65enne aveva già spento l’attrezzo e si era calmato. Per lui è stato disposto un Aso, un accertamento sanitario obbligatorio con conseguente trasporto all’ospedale di Cesena dove è stato ricoverato per accertamenti.