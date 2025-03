video suggerito

Si finge innamorato di una vedova e spende tutto il suo patrimonio: come è stato incastrato il truffatore Un truffatore italiano di 50 anni, domiciliato in provincia di Genova, è finito in manette dopo un'indagine della Squadra Mobile di Piacenza: si è finto innamorato di una donna vedova da poco e ha speso tutto il suo patrimonio in gioco d'azzardo.

A cura di Giorgia Venturini

Si era finto innamorato di una donna fragile, rimasta vedova da poco, per spendere tutti i suoi risparmi. Ora un uomo italiano di 50 anni, domiciliato in provincia di Genova, è finito in manette dopo un'indagine della Squadra Mobile di Piacenza, coordinata dalla Procura locale.

Gli accertamenti dei poliziotti erano scattati dopo una segnalazione dei dipendenti di un ufficio postale cittadino: la donna aveva chiesto di versare 5mila euro al marito all'estero. Appariva lucida, ma molto reticente. Così i dipendenti della posta si sono insospettiti e hanno allertato la polizia. Si è scoperto che l'indagato era riuscito ad avvicinare la donna grazie a un complice per poi fingersi di essersi innamorato di lei: aveva approfittato inoltre del fatto che la vittima era vedova da poco e affetta da una patologia psichiatrica.

Una volta che tra i due era iniziata una "finta" relazione l'uomo – con varie scuse come malattie, minacce da terzi o necessità lavorative – si sarebbe fatto versale un complesso di 52.880 euro, ovvero tutti i risparmi della vedova. L'uomo sperperava immediatamente i soldi ricevuti, principalmente con il gioco d'azzardo. Tutto agendo senza che nessuno segnalasse nulla alle forze dell'ordine. Fino a gennaio quando in Questura è arrivata la segnalazione dell'ufficio postale: i poliziotti hanno subito capito che si trattava di una truffa ma non era possibile farla comprendere alla donna perché ormai lei era completamente in balia del suo carnefice che le continuava a fare promesse d'amore. Nonostante ciò gli agenti sono riusciti a mettere i sicurezza gli ultimi 22mila euro della vittima. Poi per il truffatore è scattato l'arresto.