Si è costituito alla Polizia l’uomo ricercato dopo la sparatoria in centro a Nuoro Si è costituito l’uomo che nella giornata di oggi, venerdì 12 maggio, ha dato il via a una sparatoria in centro a Nuoro dopo aver forzato un posto di blocco.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si è costituito alla Polizia dopo una fuga di 7 ore Costantino Contena, 40enne di Nuoro che questa mattina ha dato il via a una sparatoria in centro città dopo aver forzato un posto di blocco. Nello scontro a fuoco è rimasto ferito un poliziotto di 51 anni di Oliena. L'agente è stato ricoverato subito dopo lo scontro all'ospedale San Francesco per tutte le medicazioni del caso. Per la città, invece, sono scattate le operazioni per rintracciare il 40enne, già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti penali legati allo spaccio.

Dopo ore di ricerche serrate, Contena si è presentato spontaneamente in Questura, consegnandosi così alla Polizia. Le ricerche sono state supportate anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, visionate nel corso di tutte le operazioni della giornata di oggi, venerdì 12 maggio. La sparatoria si è verificata a pochi passi dal Comune di Nuoro, dalla Questura, dalla Prefettura e da alcune scuole. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo.

Le dinamiche dei fatti restano ancora da chiarire: gli investigatori stanno visionando le riprese delle telecamere e gli esperti della scientifica hanno effettuato esami balistici per capire quali armi abbiano sparato ferendo l'agente di 51 anni. Si dovrà infatti chiarire se a ferire l'agente sia stato il fuggitivo che ha risposto al fuoco o frammenti esplosi dalle armi dei colleghi. Per ricostruire quanto successo, sarà fondamentale anche la testimonianza del 40enne ricercato fino a poche ore fa.

Su quanto detto dall'uomo ai poliziotti in Questura vige il massimo riserbo. Le forze dell'ordine indagheranno ulteriormente nei prossimi giorni per provare a ricostruire non solo quanto accaduto nel pieno centro cittadino, ma anche ad accertare le motivazioni che hanno spinto il 40enne a forzare il posto di blocco per darsi alla fuga.