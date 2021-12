Si diploma e sale in cattedra in pochi mesi, Giovanni diventa docente a 19 anni Il diciannovenne Giovanni Cammillerisi è diplomato all’Istituto Fermi di Licata ed è già aò so secondo incarico come Insegnante Tecnico Pratico in provincia di Trento.

A cura di Antonio Palma

Più di uno lo ha scambiato per uno studente quando per la prima volta è salito in cattedra e del resto essendo nato dopo il 2000 non poteva essere altrimenti ma il percorso professionale di Giovanni Cammilleri, giovane docente siciliano, è decisamente da record. Il ragazzo infatti a 19 anni è già al suo secondo incarico da docente dopo essere passato in pochi mesi dal diploma al lavoro di Insegnante Tecnico Pratico. Il diciannovenne si è diplomato lo scorso anno all'Istituto Fermi di Licata, in provincia di Agrigento e, dopo aver conseguito i 24 crediti necessari all’insegnamento, è potuto salire in cattedra subito dopo con un incarico all'interno dei laboratori di una scuola secondaria frequentata a tutti gli effetti da quelli che si possono definire i suoi coetanei.

Il giovanissimo docente ha avuto il primo incarico come insegnante tecnico pratico di laboratorio di Chimica e Fisica all’istituto “Alcide De Gasperi” di Borgo Valsugana, in provincia di Trento, dove ha deciso di trasferirsi per la sua carriera. Il secondo incarico invece è arrivato poco lontano, all’istituto “Maria Curie” di Pergine Valsugana dove si è perfettamente integrato anche se non sono mancati momenti particolare visto che, come lui stesso racconta divertito, qualche collega insegnante all’inizio scambiandolo per uno studente più di una volta lo ha invitato a far ritorno in classe. La sua giovane età non lo ha certo fermato nonostante la notevole lontananza da casa che solo in questi giorni natalizi ha potuto colmare con la chiusura delle scuole e il ritorno dai familiari in Sicilia. Giovanni però non si sente di certo arrivato e sta continuando a studiare coniugano l’incarico a scuola con l’impegno universitario nel corso di Scienze Motorie e Sportive.