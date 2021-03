in foto: Manuel Di Nicola

Non si hanno più sue notizie da domenica 7 marzo, da quando Manuel Di Nicola, è uscito dalla sua casa di San Benedetto dei Marsi facendo perdere le sue tracce. Quest'oggi la Prefettura di L’Aquila ha comunicato ufficialmente la sua scomparsa e insieme con quello degli agenti è giunto anche l'appello del sindaco della città abruzzese affinché chiunque abbia notizie del 33enne contatti le forze dell'ordine.

Ritrovata la sua auto ma di Manuel nessuna traccia

Manuel Di Nicola, 33 anni, è stato visto l'ultima volta domenica pomeriggio a San Benedetto dei Marsi città dove vive con la sua famiglia. Diventato padre da poco sembra che si sia allontanato da casa volontariamente. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Capoluogo", la sua auto è stata rintracciata questo pomeriggio dalle forze che hanno dato il via alle ricerche, grazie all’impiego dell’elicottero dei Vigili del Fuoco. Sono state attivate anche le unità cinofile che hanno iniziato a battere la zona in cui è stata ritrovata l’automobile, una Fiat Punto bianca, purtroppo però senza esito.

L'appello del sindaco: Chiunque abbia sue notizie è pregato di contattarci

Intanto continuano anche le indagini degli agenti che stanno tentando di ricostruire gli ultimi spostamenti del 33enne e cercando di capire se ci sono testimoni che lo hanno avvistato dopo il suo allontanamento. "Chiunque abbia sue notizie è pregato di contattarci – ha scritto il sindaco di San Benedetto dei Marsi, Quirino D'Orazio, in un post condiviso sui Facebook – per consentire la più ampia diffusione della segnalazione, si invita a condividere l’annuncio. Grazie per la preziosa collaborazione". Alto 187 centimetri, con capelli scuri e di corporatura robusta, Manuele ha diversi tatuaggi sul corpo.