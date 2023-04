Si cerca Desirè De Falco, 14enne scomparsa da Forlimpopoli: uscita con un’amica non è tornata a casa Desirè De Falco ha 14 anni ed è scomparsa da Forlimpopoli (Forlì-Cesena) nella notte tra domenica e lunedì. Si è allontanata con un’amica e prima di sparire ha lasciato il cellulare a casa e cancellato i propri profili.

A cura di Chiara Ammendola

Sono ore di apprensione per i famigliari di Desirè De Falco, la ragazza di 14 anni scomparsa da Forlimpopoli, comune della provincia di Forlì-Cesena. Non si hanno più sue notizie dalla notte tra domenica e lunedì scorsi quando è uscita con un'amica e non ha più fatto rientro a casa. I genitori ieri si sono rivolti ai carabinieri ai quali hanno denunciato la scomparsa della figlia: le operazioni di ricerca sono scattate immediatamente e sia i militari che le forze di polizia stanno raccogliendo elementi utili al ritrovamento della 14enne.

Desirè De Falco

Stando a quanto appreso da Fanpage.it sembra che Desirè De Falco si sia allontanata con un'amica, la 13enne Mariem Hakimi. Le due avrebbero incontrato una terza amica, un'altra minore di cui non sono state fornite al momento le generalità, e un gruppo di amici nella serata di domenica prima di allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. I genitori hanno raccontato di essersi svegliati lunedì mattina e di non aver trovato la figlia a casa.

Immediatamente si sono rivolti alle forze dell'ordine per denunciarne la scomparsa. Al momento nelle ricerche sono coinvolti i carabinieri della tenenza locale, ma qualora la giovane non dovesse essere ritrovata in poche ore le indagini si allargherebbero a livello provinciale e poi nazionale.

Desirè De Falco

Desirè ha cancellato tutti i profili social

Capelli biondo cenere e occhi castani, al momento della scomparsa Desirè indossava dei jeans neri a zampa, una felpa nera con la zip, un piumino smanicato, uno zaino viola e delle scarpe Nike TN nere. Prima di scomparire la 14enne avrebbe lasciato il proprio cellulare a casa, e cancellato e disattivato tutti i suoi profili social, così come raccontato a Fanpage.it dallo zio di Desiré. Non è escluso che la giovane inoltre avesse con sé una valigia grigia.