Si blocca sui binari, disabile sordomuto salvato da un finanziare appena in tempo Un disabile sordomuto ha rischiato di morire alla stazione di Empoli. Si è bloccato in mezzo alle rotaie, come se fosse rimasto disorientato. Un militare fortunatamente si è accorto in tempo del pericolo ed è riuscito a salvarlo.

Tanta paura oggi, ma è fortunatamente una storia a lieto fine quella che arriva dalla stazione di Empoli (Firenze). Un disabile sordomuto è stato salvato appena in tempo da un militare della Guardia di Finanza. L’uomo ha rischiato di venire travolto da un treno in stazione.

Il dramma sfiorato alla stazione di Empoli

Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio di oggi – giovedì 16 giugno – il disabile stava attraversando la ferrovia per andare da una piattaforma all’altra ma a un certo punto si sarebbe bloccato in mezzo alle rotaie come se fosse rimasto disorientato, in stato confusionale. Come se l’uomo non sapesse più dove andare. Il macchinista del convoglio ha suonato il clacson del locomotore per spingerlo a liberare i binari ma lui non poteva sentirlo ed è rimasto lì.

L'intervento del finanziere

Fortunatamente, proprio in quegli istanti un finanziere scelto della compagnia delle Fiamme Gialle di Empoli, Claudio Gargiulo, che era libero dal servizio e si trovava in stazione, si è accorto di quanto stava accadendo e ha agito subito. Il militare si è gettato a sua volta sui binari ed è riuscito appena in tempo a spostare “di peso” il disabile prima del passaggio del treno. E così ha potuto salvargli la vita.

