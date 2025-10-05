Si arrampica sulla statua di bronzo, che cede e lo schiaccia: Leon muore a 19 anni in piazza a Glorenza

Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Glorenza (Bolzano) dopo essere rimasto schiacciato dal piatto in bronzo della statua in piazza Municipio su cui si era arrampicato. Indagini in corso.

Immagine da Google maps.

Dramma in val Venosta: un ragazzo di 19 anni, Leon Moser, prima si è arrampicato sulla fontana di bronzo nel cuore di Piazza Municipio a Glorenza, poi è caduto ed è morto. È successo intorno alle tre di sabato notte. Il giovane, originario di Tubre, piccolo comune dell'Alto Adige, era in compagnia di alcuni amici, quando a un certo punto si è arrampicato sulla fontana.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la statua di bronzo, alta circa due metri e installata su un piatto sopraelevato della fontana, ha improvvisamente ceduto, facendo cadere il giovane e arrivandogli addosso, procurandogli lesioni letali. L'allarme è stato dato da amici che erano con lui, anche se pare solo lui si sia arrampicato sulla fontana.

Sul posto sono intervenuti la Croce bianca e i Carabinieri, ma il 19enne è deceduto sul posto. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. In particolare, i militari dell'Arma, che hanno già segnalato il fatto alla Procura della Repubblica che poi deciderà come procedere, stanno raccogliendo testimonianze per valutare lo stato del ragazzo al momento dell'incidente.

In aggiornamento.