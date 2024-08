video suggerito

Si apre lo sportello e viene sbalzato fuori dall’auto in corsa, muore 24enne in vacanza in Puglia Un ragazzo di 24 anni è morto la scorsa notte a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno (Brindisi), dov’era in vacanza con alcuni amici. Il giovane sarebbe caduto da un’auto in movimento sbattendo la testa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un drammatico incidente stradale dai contorni ancora da chiarire si è consumato la scorsa notte in Puglia: un ragazzo di ventiquattro anni che si trovava in vacanza con alcuni amici nella regione è morto nel centro abitato di Torre Santa Sabina, marina di Carovigno (Brindisi).

Il giovane, stando a una prima ricostruzione, era sul sedile posteriore di un’auto Opel Corsa quando, per cause ancora da accertare, intorno alle 3 di notte il suo sportello si è aperto ed è finito sull’asfalto. Cadendo dall'auto in corsa, il ragazzo avrebbe sbattuto la testa contro un vaso in cemento. Per lui non c’è stato nulla da fare, vano ogni tentativo di rianimarlo: il personale del 118 intervenuto sul posto ha solo potuto constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri. L'auto su cui si trovava la vittima, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stata posta sotto sequestro. Il giovane morto nell’incidente arrivava da Busto Arsizio, nella provincia di Varese, e appunto in questi giorni si trovava in vacanza nel Brindisino con alcuni amici che sono stati ascoltati dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni che indagano sull’incidente.

Il medico legale ha effettuato una prima ispezione del cadavere sulla scena dell'incidente. La salma è stata poi trasportata presso il cimitero di Ostuni, a disposizione della Procura.

L’esatta dinamica dell'accaduto questa notte è in corso di accertamento, quel che è emerso finora è che non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.