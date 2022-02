“Si affitta bilocale ma non a no vax”: l’annuncio immobiliare a Palermo che scatena le polemiche Polemiche online dopo la pubblicazione di un annuncio immobiliare “non rivolto a no vax” per il fitto di un bilocale in viale Aiace a Mondello (Palermo), che il proprietario ha poi rimosso: “Si stanno alimentando sentimenti d’odio pericolosi”.

A cura di Ida Artiaco

"Annuncio non rivolto a no vax". Fa discutere l'annuncio immobiliare apparso su un sito specializzato nei giorni scorsi che esplicitamente riserva la possibilità di affittare un bilocale a soli vaccinati. Succede a Mondello, a Palermo, ma lo screen del messaggio ha fatto ben presto il giro del web e quindi dell'Italia. L'annuncio in questione, che è stato poi eliminato, è quello per il fitto di un appartamento in villa in viale Aiace 40, da cui sono esclusi coloro che non si sono vaccinati contro il Covid. Lo si legge chiaramente, dal momento che la frase incriminata è stata scritta in stampatello maiuscolo, a rappresentare una informazione, a quanto pare, da evidenziare secondo l’inserzionista oltre al prezzo e alle caratteristiche più strettamente tecniche dell'immobile.

Il precedente

La vicenda ha creato una serie di polemiche. C'è chi parla di diritto alla privacy non rispettato, ma anche di discriminazione ingiustificata da parte del proprietario dell'immobile che tuttavia dopo la bufera ha rimosso l'annuncio. "Si stanno alimentando sentimenti d’odio pericolosi", si legge in alcuni commenti online. Tuttavia, non è la prima volta che si verifica un episodio del genere, e non solo in Italia. Solo qualche mese in Ticino (Svizzera) un locatore si era detto disposto ad affittare casa solo a solo vaccinati. "Il proprietario della casa, ancora prima che ci presentassimo e avessimo scambiato due parole, mi ha detto che lui non affitta ai non vaccinati, e mi ha liquidato così, gelandomi il sangue", aveva raccontato l’aspirante affittuaria.

La situazione Covid e vaccini in Sicilia

Intanto, proprio in Sicilia ieri si è registrato un nuovo balzo dei positivi secondo il bollettino regionale. Sono stati 7.248 i contagi di Coronavirus registrati a fronte di 47.948 tamponi processati nell'Isola. Un dato che colloca la Regione al sesto posto in Italia per numero di contagi. Il tasso di positività è salito al 15,1%, quasi 3 punti in più rispetto al giorno precedente. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, al momento sono 1.509 i pazienti ricoverati in area medica, mentre in terapia intensiva sono 124. Il tasso di occupazione rimane al 15 per cento, di contro al 37% dei reparti ordinari. Ancora 51 i morti, ma con il riconteggio che somma i decessi su più giorni. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, in Sicilia sono state finora somministrate 9.842.018 dosi. Secondo i dati della Fondazione Gimbe, il 76,4 per cento di siciliani hanno ricevuto il booster mentre solo il 27,3 per cento dei bambini dai 5 agli 11 anni ha ricevuto le prime due dosi, rispetto alla media nazionale del 34,5 per cento, percentuali dunque ancora basse rispetto alla media nazionale.