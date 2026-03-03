Si addormenta sul tram dopo l’uscita con amici, 17enne trascinato via e violentato: incubo a Firenze

Il ragazzo di 17 anni si è risvegliato sotto un cavalcavia con l’uomo addosso che lo stava violentando. È riuscito a scappare e a chiedere aiuto: dai video identificato un 32enne che deve rispondere ora del reato di violenza sessuale su minore.

Trascinato via da uno sconosciuto dopo essersi addormentato sul tram di notte, un ragazzo di 17 anni si è risvegliato sotto un cavalcavia con l’uomo addosso che lo stava violentando. È il vero e proprio incubo vissuto da un adolescente toscano a Firenze e ora oggetto di una indagine della polizia che ha arrestato il presunto aggressore, un 32enne che avrebbe dichiarato di essere sotto effetto di alcol e ubriaco al momento dei fatti e che deve rispondere ora del reato di violenza sessuale su minore.

Come ricostruisce il Corriere Fiorentino, i fatti si sono consumati nella notte di San Valentino, tra il 14 e il 15 febbraio scorso, su un convoglio della linea T2 della tramvia di Firenze. Il ragazzo era uscito con gli amici la sera precedente rimanendo con loro tra bar e locali fino al giorno successivo, poi si era incamminato da solo vero il tram per tornare a casa. Qui si era addormentano rimanendo da solo mentre il convoglio si dirigeva verso il capolinea alla periferia del capoluogo toscano.

Secondo quanto ricostruito, era ormai già quasi l’alba e l’adolescente era da solo stanco e intontito quando sul tram è salito il 32enne. Qui i ricordi della vittima si spengono ma tutto è stato ricostruito attraverso le telecamere. I video mostrano l’uomo che si avvicina al giovane, cerca di parlargli e dopo aver visto che era semicosciente, lo sorregge e lo fa scendere. Poco dopo la violenza sessuale sotto un cavalcavia dove il 17enne si è risvegliato su un giaciglio di fortuna con l’uomo addosso. Quindi le urla, la richiesta di auto e il tentativo riuscito di divincolarsi e scappare.

Leggi anche Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: le immagini del negozio distrutto

Infine la corsa in ospedale con i genitori e la denuncia che ha messo in moto le indagini con l’acquisizione dei video di videosorveglianza che hanno permesso di ricostruire tutta la scena e di identificare il 32enne, già noto alle forze dell’ordine, che è stato fermato.