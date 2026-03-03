Si addormenta sul tram dopo l’uscita con amici, 17enne trascinato via e violentato: incubo a Firenze
Trascinato via da uno sconosciuto dopo essersi addormentato sul tram di notte, un ragazzo di 17 anni si è risvegliato sotto un cavalcavia con l’uomo addosso che lo stava violentando. È il vero e proprio incubo vissuto da un adolescente toscano a Firenze e ora oggetto di una indagine della polizia che ha arrestato il presunto aggressore, un 32enne che avrebbe dichiarato di essere sotto effetto di alcol e ubriaco al momento dei fatti e che deve rispondere ora del reato di violenza sessuale su minore.
Come ricostruisce il Corriere Fiorentino, i fatti si sono consumati nella notte di San Valentino, tra il 14 e il 15 febbraio scorso, su un convoglio della linea T2 della tramvia di Firenze. Il ragazzo era uscito con gli amici la sera precedente rimanendo con loro tra bar e locali fino al giorno successivo, poi si era incamminato da solo vero il tram per tornare a casa. Qui si era addormentano rimanendo da solo mentre il convoglio si dirigeva verso il capolinea alla periferia del capoluogo toscano.
Secondo quanto ricostruito, era ormai già quasi l’alba e l’adolescente era da solo stanco e intontito quando sul tram è salito il 32enne. Qui i ricordi della vittima si spengono ma tutto è stato ricostruito attraverso le telecamere. I video mostrano l’uomo che si avvicina al giovane, cerca di parlargli e dopo aver visto che era semicosciente, lo sorregge e lo fa scendere. Poco dopo la violenza sessuale sotto un cavalcavia dove il 17enne si è risvegliato su un giaciglio di fortuna con l’uomo addosso. Quindi le urla, la richiesta di auto e il tentativo riuscito di divincolarsi e scappare.
Infine la corsa in ospedale con i genitori e la denuncia che ha messo in moto le indagini con l’acquisizione dei video di videosorveglianza che hanno permesso di ricostruire tutta la scena e di identificare il 32enne, già noto alle forze dell’ordine, che è stato fermato.