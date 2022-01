Si accascia durante gara podistica, 12enne in arresto cardiaco a Treviso: è grave Il ragazzino, che gareggiava nella categoria Ragazzi, è stato stabilizzato e condotto all’ospedale di Treviso dove è ora ricoverato in condizioni gravi.

A cura di Antonio Palma

Momenti drammatici questa mattina a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, dove un ragazzino di 12 anni si è improvvisamente accasciato al suolo e il suo cuore ha smesso di battere per alcuni minuti durante una corsa campestre a cui stava partecipando. Il giovanissimo atleta stava correndo nell’ambito di una manifestazione podistica in programma oggi con migliaia di iscritti, la Cross Città della Vittoria, quando si è sentito male e ha perso conoscenza. Il ragazzino è stato immediatamente soccorso dal personale medico presente sul posto e poi dagli altri operatori sanitari del 118 giunti a dare una mano. Infine è stato rianimato e trasportato d’urgenza in elicottero in ospedale dove rimane ora ricoverato i gravi condizioni.

Come racconta il Corriere del Veneto, i sanitari si sono alternati per circa mezz’ora nelle manovre rianimatorie riuscendo a far ripartire il cuore del giovanissimo atleta che però non ha riperso coscienza nemmeno durante il trasporto in elisoccorso. L’allarme è scattato intorno alle 11 quando il dodicenne, che gareggiava nella categoria Ragazzi, si è sentito male poco prima del termine della propria gara. I medici, già presenti sul posto come previsto per questo tipo di gare, hanno subito avviato le manovre rianimatore che però sono proseguite a lungo anche dopo l’arrivo sul posto dell’elisoccorso di Treviso Emergenza. Anche i rianimatori a bordo del velivolo infatti hanno preso parte ai soccorsi a terra. Per stabilizzare le condizioni del giovane runner, appartenente ad una società sportiva del padovano, infatti sono stati necessari diverse decine di minuti. Una volta stabilizzato, è stato trasportato con un’ambulanza fino alla zona di atterraggio dell’elicottero e da lì condotto all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove è ora ricoverato in condizioni gravi.