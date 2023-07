Shalom, l’inchiesta diventa un podcast: dal 18 luglio in sei puntate su Spotify Il podcast, realizzato dal team investigativo Backstair, ripercorre in sei episodi i mesi dell’indagine sotto copertura che ha portato alla luce le condizioni in cui vivono circa 250 persone nella comunità terapeutica Shalom di Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia.

Il 18 luglio su Spotify arriva Shalom – Le terapeute di Cristo, il primo podcast sotto copertura italiano prodotto da Fanpage.it e che racconta l’inchiesta sulla comunità terapeutica fondata da Rosalina Ravasio.

Il podcast, realizzato dal team investigativo Backstair, in sei episodi ripercorre in maniera più approfondita i mesi dell’indagine sotto copertura che ha portato alla luce le condizioni in cui vivono circa 250 persone nella comunità terapeutica Shalom di Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia.

Nel corso delle sei puntate, pubblicate con cadenza giornaliera da martedì 18 fino a domenica 23 luglio, troveranno spazio le voci dei 42 testimoni che, durante e dopo la pubblicazione della video inchiesta di Fanpage.it, hanno avuto il coraggio di denunciare violenze, vessazioni e umiliazioni subite durante la loro permanenza dentro la comunità. Nel podcast si racconteranno gli ultimi sviluppi dell’indagine fino a oggi, con particolari inediti e retroscena del lavoro investigativo durato un anno.

L’inchiesta ha visto l’infiltrazione di una giornalista per 29 giorni e 8 notti nei panni di Giorgia, una volontaria con alle spalle una storia turbolenta che riscopre la fede. Una volta dentro, la reporter è riuscita a registrare episodi di maltrattamenti perpetrati dalle responsabili della comunità.

Ma oltre al materiale raccolto all’interno della struttura, nel corso del podcast il team Backstair spiegherà anche come è entrato in contatto con fonti qualificate, ex responsabili e persone coinvolte nel processo che ha riguardato la comunità nel 2016 e che si è concluso, dopo due gradi di giudizio con una piena assoluzione di tutti i 42 imputati.

Dopo la pubblicazione della video inchiesta quasi cento segnalazioni sono arrivate alla mail della redazione di Fanpage.it. Il podcast diventa così lo spazio in cui raccontare quello che finora non è stato possibile mostrare: il dietro le quinte di una lunga indagine giornalistica e le verità di chi – anche a distanza di molti anni – ha deciso di farsi avanti.