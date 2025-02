video suggerito

Sequestrati Rolex e gioielli al cantante Daniele De Martino: nullatenente e con reddito di cittadinanza "Pubblicizzava attraverso i propri profili social centinaia di concerti e feste private senza tuttavia aver mai aperto una partita iva" spiega la Guardia di Finanza di Palermo che ha eseguito nei confronti di Daniele De Martino un sequestro per oltre 220mila euro.

A cura di Antonio Palma

Per il fisco era completamente sconosciuto perché nullatenente ma in realtà il cantante neomelodico Daniele De Martino aveva nelle sue disponibilità Rolex, gioielli in oro e di valore e denaro contante per centinaia di migliaia di euro. È quanto sostiene la Guardia di Finanza di Palermo che ha eseguito nelle scorse ore un’ordinanza di misura cautelare reale emessa dal Tribunale con la quale è stato disposto il sequestro di beni per oltre 220mila euro nei confronti dell’artista.

I controlli fiscali a carico dell’uomo, condotti dai finanzieri del secondo Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo, hanno ricostruito i redditi conseguiti dall’artista tra il 2016 e il 2022, analizzando anche i suoi canali social. Tra post che sponsorizzavano eventi, concerti in piazza e feste private di ogni tipo, le Fiamme Gialle hanno ricostruito il volume d'affari del cantante contestandogli il reato di omessa dichiarazione dei redditi per le annualità 2018, 2019 e 2021, vista l’entità del giro di affari realizzato.

“Pubblicizzava attraverso i propri profili social centinaia di concerti e feste private con le sue performance, palesando una professionalità e abitudinarietà nelle prestazioni senza tuttavia aver mai aperto una partita iva” spiegano i finanzieri, ricordando che nel corso degli anni “era stato destinatario di misure di prevenzione personali, come i divieti del questore di accompagnarsi a soggetti socialmente pericolosi, e gli era stato proibito di esibirsi dal vivo”.

Tramite siti, App di settore e social vari, dove il cantante aveva caricato anche diversi album e video musicali, i militari hanno ricostruito i compensi percepiti negli anni per la sua attività, quantificati in quasi 850mila euro in 6 anni senza mai versare nulla di tasse.

Nell’ambito degli stessi controlli, inoltre, è emerso che il cantante risultava come disoccupato nel nucleo familiare che ha percepito il reddito di cittadinanza dal 2019 al 2022 beneficiando di sussidi per quasi 40mila euro. Per questo anche il padre dedl cantante è finito nei guai ed è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria palermitana con relativo sequestro delle somme percepite.