"Sembrava una bomba, finestre e lampade in frantumi": il video dopo l'esplosione della raffineria a Calenzano La testimonianza di un lettore a Fanpage.it dopo l'esplosione della raffineria Eni a Calenzano (Firenze): "C'è stato un boato, sembrava una bomba, un'onda d'urto. Si sono spaccati i vetri delle finestre e i lampadari".

A cura di Ida Artiaco

"C'è stato un boato, sembrava una bomba, un'onda d'urto. Si sono spaccati i vetri delle finestre e i lampadari". A parlare è un lettore che lavora nel ristorante Il Portico a circa 500 metri di distanza dalla raffineria Eni di Calenzano, nel Fiorentino, dove questa mattina si è verificata una forte esplosione per cause ancora in via di accertamento. Al momento pare ci siano anche feriti, ma le notizie sono ancora frammentarie.

"C'è stato un boato, poi una colonna di fumo altissima"

A Fanpage.it il testimone ha raccontato gli attimi immediatamente successivi alla deflagrazione: "Mi trovavo nel ristorante, stavo mettendo in ordine il backoffice, quando improvvisamente c'è stato un boato. Sono uscito subito fuori e ho visto una colonna di fumo altissima. Si sono spaccati i vetri delle finestre che avevamo lasciato aperte dopo le pulizie di questa mattina e pure i lampadari si sono spaccati. Mia madre, che vive a Firenze, a 12 chilometri da qui, mi ha detto che ha visto il lampadario muoversi, come se ci fosse stato il terremoto", ha concluso, aggiungendo che "è arrivato anche l'allarme della Protezione Civile (IT Alert, ndr) di metterci al riparo per sostanze tossiche nell'aria".

Cosa è successo alla raffineria Eni di Calenzano, nel fiorentino

Dopo l'esplosione in una raffineria a Calenzano la colonna di fumo è stata visibile per lunghi minuti anche dai comuni vicini. Sul posto il sistema regionale di emergenza sanitaria, vigili del fuoco e forze dell'ordine", come ha comunicato sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Da quanto si apprende, l'esplosione, intorno alle 10,20, è avvenuta nel deposito Eni in via Gattinella a Calenzano (Firenze). Ci sarebbero feriti.

Pesanti contraccolpi anche sul traffico veicolare e sulla circolazione dei treni. Il canale ufficiale della mobilità in Toscana, Muoversi in Toscana, fa sapere che lo svincolo dell'A1 a Calenzano è chiuso in entrambe le direzioni, a causa dell'incendio, inoltre i treni fra Prato Centrale a Firenze Castello potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni.