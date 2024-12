Esplode deposito Eni a Calenzano: fumo nero sulla città, boato avvertito in tutta Firenze

video suggerito

Intorno alle 10.20 di questa mattina, lunedì 9 dicembre, un'esplosione ha interessato Calenzano e la nuvola di fumo nero ha avvolto l'intero capoluogo. A esplodere sarebbe stato un deposito Eni a Settimello Calenzano. Ci sarebbero anche alcuni feriti. Il Comune di Calenzano invita la popolazione a non avvicinarsi all'area dell'esplosione e a tenere porte e finestre chiuse.

A cura di Gabriella Mazzeo

L'esplosione a Calenzano

Intorno alle 10.20 di questa mattina, lunedì 9 dicembre, c'è stata un'esplosione violentissima a Calenzano. Il tutto sarebbe avvenuto in un deposito Eni a Settimello Calenzano. L'esplosione è stata avvertita in tutta Firenze, facendo tremare anche il pavimento del capannone.

Sul posto il sistema di regionale di emergenza sanitaria, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana sui social. L'esplosione è stata avvertita anche in centri distanti dal luogo dove è avvenuta. Ci sarebbero anche alcuni feriti.

Il Comune di Calenzano invita i cittadini a non avvicinarsi all'area dell'esplosione. I residenti dovranno tenere chiuse porte e finestre. "Si è verificata un'esplosione nell'area Eni nei pressi del campo sportivo – fa sapere il Comune sui social -. L'area dell'incidente è circoscritta. Al momento sono in corso le verifiche del caso. Invitiamo la popolazione a non avvicinarsi, a tenere porte e finestre chiuse e a spendere eventuali impianti di climatizzazione".

Saltati i vetri delle strutture più vicine alla raffineria interessata dell'esplosione. Il capoluogo è stato in breve tempo avvolto da una nuvola di fumo nero, ripresa in alcuni filmati diventati in pochi minuti virali.

Ci sarebbero alcuni feriti nell'esplosione avvenuta questa mattina, ma non è ancora stato fornito un bilancio. Questo è quanto si apprende dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. L'esplosione è stata avvertita a km di distanza dal luogo della deflagrazione.