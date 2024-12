video suggerito

Sedicenne va alla Polizia e denuncia violenza sessuale nel bagno di un locale di Barletta: si indaga Una ragazzina di 16 anni ha denunciato una violenza sessuale ai suoi danni nel bagno di un locale di Barletta. La polizia indaga sull'accaduto e ha ascoltato anche la versione dei fatti fornita da alcuni testimoni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Una ragazzina di 16 anni ha denunciato alla polizia di aver subito una violenza sessuale nel bagno di un locale di Barletta. L'adolescente ha spiegato alle forze dell'ordine che il tutto sarebbe avvenuto la scorsa notte, tra il 30 e il 31 dicembre.

L'adolescente si trovava nel bagno di un locale quando sarebbe stata aggredita. Il racconto della giovane è al vaglio dei poliziotti che lavorano per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

La polizia avrebbe infatti già ascoltati le versioni di alcuni testimoni dopo aver raccolto la denuncia della 16enne. Tra la sua versione e quella delle altre persone ascoltate vi sarebbero però alcuni elementi discordanti sui quali si sta indagando.

Per il momento le autorità mantengono il massimo riserbo sui dettagli delle indagini. Non sono infatti state rese note altre notizie su quanto accaduto, né informazioni sulla versione dei fatti fornita dall'adolescente in sede di denuncia. Le autorità stanno svolgendo gli accertamenti nella massima riservatezza e anche i testimoni sono stati ascoltati con le stesse modalità. I dettagli discordanti avrebbero spinto le forze dell'ordine ad approfondire ulteriormente il racconto dell'adolescente e quello fornito dalle persone presenti nel bar di Barletta.

Ulteiori informazioni sull'accaduto saranno rese note quando, dopo accertamenti, le forze dell'ordine saranno state in grado di ricostruire la dinamica dei fatti e le responsabilità legate al caso di violenza sessuale denunciato dalla 16enne.