Se togli il filtro antiparticolato Fap o l’Adblue ora la polizia ti stana facilmente

Per contrastare l’ormai diffuso fenomeno della manomissione dei sistemi antinquinamento Fap e dei catalizzatori AdBlue, la polizia stradale si è dotata di nuovi strumenti di diagnosi che in poco tempo riescono a capire se vi sia stata la rimozione dei vari filtri. I controlli per ora si concentreranno sugli autocarri con una prima sperimentazione sull’autostrada A4.

Lotta ai furbetti del diesel da parte della polizia stradale. Per contrastare l’ormai diffuso fenomeno della manomissione dei sistemi per il trattamento dei gas di scarico dei motori che vanno a gasolio, infatti, la polizia stradale ha deciso di dotarsi di nuovi strumenti per individuare in poco tempo la rimozione dei vari filtri antiparticolato DPF o FAP e dei catalizzatori con iniezione di AdBlue.

Da tempo infatti molti automobilisti e autotrasportatori hanno iniziato a modificare questi sistemi manomettendo i filtri e le relative centraline elettroniche con lo scopo di risparmiare sulla manutenzione ma anche per evitare i non rari problemi che questi tipi di motori hanno presentato nel corso del tempo. Una pratica che si è diffusa tra le imprese di autotrasporto con la complicità di officine e meccanici ma che è illegale come qualsiasi modifica delle caratteristiche tecniche del mezzo senza riportarlo sulla Carta di Circolazione.

Modifiche che però finora erano impossibili da verificare durante i normali controlli stradali. Per porre rimedio a questa mancanza, nei giorni scorsi alla polizia stradale sono stati consegnati i primi innovativi cinque dispositivi di diagnosi che rendono agli agenti più facile stanare chi ha tolto il filtro antiparticolato Fap o l’Adblue.

Per ora si tratta di una sorta di sperimentazione affidata alla Sottosezione della Polizia Stradale di Palmanova, in provincia di Udine, dove i cinque nuovi strumenti sono stati consegnati a inizio mese di novembre ma man mano saranno coinvolti anche gli altri reparti nel resto d’Italia. Per ora i controlli si concentreranno su camion e autocarri in generale, il tutto finalizzato alla sicurezza stradale e alla tutela dell’ambiente.

Per i controlli si parte dai mezzi in transito sulla A4 e sulla rete di Autostrade Alto Adriatico con una collaborazione tra Polizia Stradale Friuli Venezia Giulia e l’ente che gestisce il tratto autostradali. Il sistema infatti è molto rapido, basta collegare gli apparecchi di diagnosi alla centralina elettronica del mezzo tramite la presa OBD, come avviene nelle officine meccaniche, e accertare eventuali manomissioni dei sistemi antinquinamento Fap o alterazioni del sistema di iniezione Adblue nel ciclo della combustione.

Come ricorda la polizia stradale, le multe previste per chi disattiva i sistemi vanno da poche centinaia di euro fino a oltre 4mila euro ma con la sanzione accessoria ancora più grave come il ritiro della carta di circolazione e il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi.