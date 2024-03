“Se non torni con me ti faccio saltare in aria”. Arrestato uomo di Barletta per minacce all’ex moglie L’uomo è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della ex, danneggiamento a seguito incendio e tentato omicidio nei confronti del padre. Attualmente l’uomo è detenuto nella casa circondariale di Trani in attesa di giudizio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Come ancora troppo spesso succede, non si rassegnava alla fine della relazione. Per questo un uomo a Barletta ha ripetutamente minacciato la ex moglie dicendole che, se non fosse tornata con lui, "l’avrebbe fatta saltare in aria".

D'altro canto i suoi avvertimenti si erano rivelati assolutamente credibili visto che già una volta aveva fatto esplodere con materiale infiammabile l’androne del palazzo dove la donna abitava insieme ai figli minori e all’anziano padre, vittima dell’accaduto poiché aveva inalato fumi tossici. In una seconda occasione l’uomo aveva invece lanciato un ordigno esplosivo davanti al portone della casa della donna provocando un allarme per tutti i residenti.

Fortunatamente però i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie, in collaborazione con i servizi sociali e il centro antiviolenza, avevano collocato preventivamente la stessa con i figli minori e l’anziano padre in una struttura protetta.

A seguito delle indagini, i Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo e lo hanno arrestato per atti persecutori nei confronti della donna, danneggiamento a seguito incendio e tentato omicidio nei confronti del padre. Attualmente l’uomo è detenuto nella casa circondariale di Trani in attesa di giudizio.