Scuola, le iscrizioni 2025/2026 slittano di due settimane: domande dal 21 gennaio al 10 febbraio Cambio di programma per le iscrizioni a scuola 2025/2026: il ministero rinvia la data di apertura dall'8 al 21 gennaio. Per compilare la domanda non cambia nulla: i genitori utilizzeranno la piattaforma Unica a cui si accede attraverso le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS.

A cura di Susanna Picone

Con un comunicato pubblicato oggi, sabato 4 gennaio, solo pochi giorni prima dell'apertura annunciata delle iscrizioni a scuola, il Ministero dell'Istruzione e del Merito fa sapere che è tutto rimandato. “Per garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire alle famiglie di poter effettuare una scelta ponderata, è stata rideterminata la finestra temporale per le iscrizioni all'anno scolastico 2025/26”, è quanto si legge nella nota in cui viene precisato che le domande potranno essere inoltrate dalle ore 8:00 del 21 gennaio 2025 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2025.

Secondo quanto si legge nel breve comunicato del Ministero, dunque, dietro il cambio di programma ci sarebbe la decisione appunto di dare più tempo a scuole e famiglie per poter scegliere al meglio. Da tempo le iscrizioni a scuola si aprivamo sempre negli stessi giorni immediatamente successivi alla fine delle feste natalizie e infatti anche quest’anno inizialmente la data fissata era quella di mercoledì 8 gennaio.

Ora viene tutto rinviato a martedì 21 gennaio 2025, in ogni caso le modalità per effettuare le iscrizioni restano quelle di sempre.

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e facoltative per le scuole paritarie. Online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale e alle scuole paritarie che su base volontaria aderiscono alla modalità telematica.

Per accedere alla piattaforma Unica il genitore che compila la domanda deve usare la propria identità digitale SPID, CIE, CNS o eIDAS. La domanda si compone di tre sezioni da compilare con i dati dello studente, della famiglia e di almeno una scuola, quella di prima scelta. Nel momento in cui le iscrizioni si chiudono la scuola di destinazione che ha preso in carico la domanda conferma l'accettazione via email oppure, se ha esaurito i posti, la indirizza alla scuola indicata come soluzione alternativa.