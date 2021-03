Una forte scossa di terremoto è stata registrata al largo del nordest della Nuova Zelanda, a 180 km da Gisborne. La scossa è stata talmente violenta da presagire un'allerta tsunami: la magnitudo registrata è stata di 7.3, poi successivamente ricalcolata in 6.9. Le autorità neozelandesi hanno già avvertito coloro che hanno sentito il terremoto in prossimità della costa. La raccomandazione è di spostarsi nel minor tempo possibile sulle alture più vicine o comunque nelle località più distanti dalla costa.

Lo ha reso noto l'agenzia americana che gestisce il National Earthquake Information Center. L'allerta tsunami diramata è in un raggio di 300 km dall'epicentro del sisma. Nel 2011 un'altra scossa di terremoto di magnitudo 6.3 aveva sconvolto quelle zone, in particolare la città di Christchurch, causando la morte di 185 persone.

L'allarme sarà mantenuto per le prossime ore. La minaccia deve essere considerata reale fino alla fine dei fenomeni sismici che stanno destando la preoccupazione delle autorità. Gli unici spostamenti consigliati sono attualmente quelli per fuggire da una casa a ridosso della costa ad abitazioni sulle alture più vicine o in località molto distanti dalla costa.

La Luna Rossa e l'America's Cup

Proprio in quelle zone si trovano in questo momento i giovani della Luna Rossa e del Team New Zealand per i match race che metterà in palio la America's Cup. Nel Golfo di Haruki doveva andare in scena una gara in sette regate per conquistare il trofeo sportivo più antico al mondo. L'equipaggio italiano sembra favorito in questo momento, ma ora l'allarme tsunami rende tutto più precario. Non si hanno ancora notizie per quanto riguarda le regate e soprattutto le squadre in pericolo se mai dovesse verificarsi uno tsunami come prevede l'allarme diramato. Per arrivare all'America's Cup, la nostra squadra doveva vincere le regate per la Prada Cup 2021, bloccata a causa del lockdown in Nuova Zelanda.