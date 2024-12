video suggerito

Scoppio e incendio improvviso lo investono in casa, un morto a Jesolo: ipotesi cortocircuito della stufa La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, domenica 1 dicembre, ed è costata la vita a un uomo di 69 anni che era residente nell'abitazione unifamiliare di via Simon Bolivar.

A cura di Antonio Palma

Un improvviso incendio domestico ha causato un morto nelle scorse ore in un ‘abitazione di Jesolo, nella città metropolitana di Venezia. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, domenica 1 dicembre, ed è costata la vita a un uomo di 69 anni che era residente nell'abitazione unifamiliare di via Simon Bolivar. La sorella, che abita nello stesso stabile, si è salvata dal rogo perché era appena uscita, ma si è poi sentita male ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale ma non è grave.

L'allarme è scattato poco dopo le 10 di domenica quando un'improvvisa esplosione con conseguente incendio ha messo in allarme i vicini che hanno chiamato i numeri di emergenza. All'arrivo della prima squadra di vigili del fuoco, giunta dal locale distaccamento, la casa era già invasa dal fumo nero. Per il 69enne, ex postino in pensione, purtroppo non c'era più nulla da fare.

Per entrare nella casa avvolta da fumo e fiamme e iniziare le operazioni di spegnimento i pompieri si sono dovuti dotare di autorespiratori. Proprio durante i soccorsi è stato rinvenuto il corpo dell'uomo ormai senza vita. Inutile l'intervento del personale del 118. Il 69enne giaceva a terra nel corridoio dove forse è svenuto nel tentativo di uscire. Le fiamme, che hanno principalmente interessato la camera da letto, sono state poi completamente spente dai pompieri.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno poi eseguito le operazioni di bonifica mentre il funzionario di turno e il capo servizio hanno effettuato il sopralluogo per cercare di determinare le cause del rogo mortale. Sul posto anche la polizia del commissariato di Jesolo e gli agenti della polizia locale. Le indagini sono ancora in una fase iniziale ma tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un possibile cortocircuito di una stufa elettrica utilizzata per il riscaldamento dell'abitazione. La casa è stata dichiarata inagibile e posta sotto sequestro.